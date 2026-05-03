היועמ"שית במענה לנשיא: "מוכנים לנהל משא ומתן להסדר טיעון עם נתניהו"

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה פנתה הערב (ראשון) במכתב לנשיא המדינה יצחק הרצוג, בו הודיעה כי היא ופרקליט המדינה עמית איסמן "מוכנים לנהל משא ומתן להסדר טיעון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

המכתב, שנכתב על ידי ד"ר יונתן קרמר, עוזר היועמ"שית, מגיע כמענה לפניית הנשיא מ-28 באפריל. לפי לשון המכתב: "היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה מעריכים את מאמצי כבוד הנשיא להביא את התיקים להסדר, ומבקשים להודיע כי המאשימה נכונה לקיים שיח עם ההגנה לגיבוש הסדר טיעון ראוי".

עם זאת, במשרד המשפטים מציבים קווים אדומים ברורים לניהול המגעים. המדינה מדגישה כי הנכונות להידברות מותנית בכך ש"לא יהיו תנאים מוקדמים לשיח ומבלי לפגוע בהתקדמות המשפט, כמקובל". כלומר, שהדיונים בבית המשפט יימשכו כסדרם במקביל למגעים.

בשלב זה, בלשכת היועמ"שית מסרבים לפרט לגבי המתווה המסתמן או הפרטים הטכניים של ההידברות. "בעת הזו לא נתייחס לסוגיות נוספות ובהן מתכונת השיח, אופן השיח ומיקומו", נכתב במסמך.

ב-28 באפריל, היועצת המשפטית של נשיא המדינה, עורכת הדין מיכל צוק, פנתה לצדדים במשפטו של ראש הממשלה, והזמינה אותם לקיום מגעים בין הצדדים לטובת הגעה להסכמות ועסקת טיעון.

"הליך זה נועד לבחון אפשרות לקידום הבנות והסכמות, והוא מהווה שלב מקדים בלבד בטרם יקיים הנשיא דיון בבקשת החנינה עצמה. הצדדים התבקשו להגיע בהקדם, בלב חפץ ובכוונה טובה וראויה", נמסר, "לצדדים הובהר כי אין בהיענות להזמנה הסכמה או אישור מטעמם לכל דבר ועניין המצוי במחלוקת ביניהם בבית המשפט".