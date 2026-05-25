בית המשפט השלום בחיפה קיבל את תביעתה של הזמרת קורין אלאל ז"ל נגד מנהל החשבונות שלה, איתן בר-און, וחייב אותו לשלם לה 1.5 מיליון שקלים. אלאל נפטרה לפני כשנה וחצי ובת זוגה רות נכנסה בנעליה.

החקירה הפלילית בעניינו החלה ביוני 2009, כתב האישום הוגש בינואר 2014 בגין גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה ועבירות מס. הליך הגישור הפלילי הסתיים באוקטובר 2021 והוא הורשע בעבירת השמטת הכנסות בלבד. כעת, פסק הדין מהווה את סיומו של ההליך האזרחי.

בית המשפט קבע כי נפרסה בפניו "מסכת עובדתית עגומה, כמעט לא אנושית, בה איתן בראון, עטה מסכה מזויפת של חבר אמת וכמעט בן בית, מושיע ואיש מקצוע ובדרך זו הוא רכש את אמונן של המנוחה קורין אלאל ז"ל ושל בת זוגה רות והשתלט על ניהול ענייניהן הכספיים. והנה, תחת לפעול בהתאם להרשאות שניתנו לו, רימה, הטעה, עשק ועקץ את המנוחה ז"ל ובת זוגה ושלשל לכיסו מאות אלפי שקלים מכספיהן".