"הסתדרתי, תחזור לישון": תגובת פלדשטיין לאוריך בבוקר שאחרי "שיחת החניון" | אבישי גרינצייג

פרשננו לענייני משפט, אבישי גרינצייג, חשף הערב (שלישי) במהדורה המרכזית של i24NEWS התכתבות בין יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך, לדובר ראש הממשלה אלי פלדשטיין, שקרתה בליל הפגישה של פלדשטיין עם צחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה, בחניון הקרייה, לפיה ניתן להבין כי אוריך לא היה מודע לקיום הפגישה.

בשעה 23:40 בליל הפגישה עם ברוורמן, פלדשטיין כותב לאוריך: "אני צריך אותך אישי". שמונה דקות לאחר מכן פלדשטיין כותב שוב לאוריך: "מבקש שתחזור אליי, צריך אותך למשהו אישי". אוריך עונה בשעה 11:47 ביום לאחר מכן לפלדשטיין: "מה קרה? ישנתי".

אחרי שעה וחצי אוריך מבקש את תשומת ליבו של פלדשטיין, שעונה לו בשעה 13:23 בהודעה: "הסתדרתי". לאחר מכן אוריך שואל את פלדשטיין: "מה קרה? אתה מכניס אותי לפאניקה", ופלדשטיין עונה לו: "תמשיך לישון".

על פי ההודעות הללו, ניתן להבין כי פלדשטיין לא עדכן את אוריך על הפגישה הלילית עם ברוורמן. המשטרה הציגה אתמול בבית המשפט ראיות לפיהן יש התכתבויות בין פלדשטיין ואוריך מליל הפגישה, אך לא את ההודעות שאוריך לא ענה עליהן בליל הפגישה, או את ההודעות שמראות כי אוריך לא עודכן על הפגישה בין פלדשטיין וברוורמן.

בתוך כך, הערב פורסם במהדורה המרכזית כי במסגרת פרשת "קטארגייט" ישראל איינהורן, יועצו לשעבר של ראש הממשלה, קיבל ישירות מפוטליק, הלוביסט הקטארי, 30 אלף דולר מדי חודש עבור הפרויקט המשותף עם פלדשטיין בו השניים קידמו מסרים של קטאר בישראל. זה לא כולל סכום של 47 אלף דולר על הפרויקט של קידום מעמדה של קטאר בחו"ל.