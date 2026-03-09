היועמ"שית: השוטרים שטיפלו בגופתו של יובל קסטלמן לא יחקרו

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, קבעה היום (שלישי) כי אין לפתוח בחקירת מח"ש נגד השוטרים שהיו מעורבים בטיפול בגופתו של יובל קסטלמן - שניטרל מחבל ונורה למוות בפיגוע בכניסה לירושלים בנובמבר 2023.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

בהחלטת היועמ"שית נאמר כי התשתית הראייתית שנאספה בבדיקה אינה מגלה חשד סביר לביצוע עבירה פלילית מצד מי מבין גורמי המשטרה, ולפיכך אין מקום להורות על פתיחה בחקירה.

היועמ"שית התייחסה בהחלטה לערר שהגישה משפחתו של קסטלמן, ואמרה כי "השאלה המרכזית העולה בתיק ומצויה במוקד הערר היא האם החלטת כוגן (ראש צוות החקירה רפ"ק נדב כוגן, מ.ש) באישור מפקדו לשחרר את גופת המנוח לקבורה מבלי שבוצעה בה נתיחה לאיתור קליעים בגופה, מגבשת חשד סביר לביצוע עבירת שיבוש מהלכי משפט".

הגם שיתכן שהיו פעולות נוספות שניתן היה לבצע טרם קבלת ההחלטה על שחרור הגופה, מכל האמור עולה כי אין ראיה לכוונה מצד כוגן ומי מבין גורמי החקירה לשבש את החקירה, או לכך שצפו שאי נתיחת הגופה תביא באופן קרוב לוודאי לשיבוש החקירה, וודאי לא כזו העולה כדי חשד סביר הנדרש לצורך פתיחה בחקירה פלילית".

בכך היועמ"שית למעשה דוחה את הערר שהגישה משפחתו של קסטלמן ז"ל, אשר שוקלת כעת להגיש עתירה לבג"ץ נגד ההחלטה.

כזכור, קסטלמן ז"ל הסתער לעבר שני המחבלים שביצעו את פיגוע הירי בתחנת האוטובוס בכניסה לירושלים ב-30 בנובמבר 2023. קסטלמן ניטרל את אחד המחבלים, לפני שנורה בעצמו על ידי חייל מילואים שחשד כי קסטלמן הוא מחבל בעצמו, גם לאחר שהשליך את נשקו. קסטלמן נפצע אנושות מהירי, וכיוון שנחשד כמחבל גם על ידי כוחות ההצלה הם לא הגישו לו עזרה.