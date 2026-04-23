לאחר הסערה: בן גביר הודיע לביהמ"ש - אחתום על קידום דרגה לסנ"צ רותי האוסליך

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודיע היום (חמישי) לבית המשפט המחוזי כי יחתום על קידום דרגה לסגן-ניצב רותי האוסליך. לאחר ההודעה, נתן בית המשפט להודעתו תוקף של החלטה - ועתירת הקצינה נמחקה.

המינוי, שעוכב במשך חצי שנה ועמד במרכזו של מאבק משפטי וציבורי, צפוי להיחתם רשמית לאחר יום העצמאות. בהודעת העדכון נמסר כי לאור הערות בית המשפט ביחס לרף המנהלי הנדרש למינויים, שקל השר את הדברים מחדש והחליט לאשר את הקידום, ועל כן ביקש למחוק את העתירה שהוגשה נגדו.

למרות האישור, בן גביר הבהיר בהודעתו כי בכוונתו למצות את השיח מול היועצת המשפטית לממשלה בנושא. השר דורש הבהרות לגבי הנורמות הנוהגות בעבודת קצינים מול ועדות הכנסת, זאת לאחר שבעבר טען כי האוסליך הציגה בכנסת עמדות המנוגדות למדיניותו. בן גביר תקף את תגובות היועמ"שית כ"לאקוניות ותגרניות" והדגיש כי "ללא פיקוח פרלמנטרי יעיל והקפדה על מסירת מצגי אמת לחברי הכנסת, אנו חסרים רגל מרכזית של שיטתנו הדמוקרטית".

החלטת השר מגיעה בעקבות דיון שנערך בשבוע שעבר, שבו הציעה השופטת תמר בר-אשר לבן גביר לבחון שוב את סירובו. במהלך הדיון נמתחה ביקורת חריפה על השר מצד פרקליטת מחוז ירושלים, עו"ד קרן יוסט, שטענה כי עיכוב הקידום של הקצינה המצטיינת מהווה "התעלמות בוטה" מהמלצות שרשרת הפיקוד במשטרה. יוסט הזהירה כי מדובר במסר בעייתי מאוד, המרמז כי קידום שוטרים תלוי בצייתנות פוליטית לשר במקום בביצוע תפקידם באופן ממלכתי ומקצועי.