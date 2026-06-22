פגע ברוכב קורקינט חשמלי - והפקיר אותו למוות: כתב אישום נגד תושב לוד

כתב אישום חמור הוגש היום (שני) נגד תושב לוד בשנות ה-50 לחייו בגין בתאונת דרכים בכביש 44, בין צומת כפר חב"ד לצומת בית דגן, בה נהרג תושב חולון, רוכב קורקינט חשמלי כבן 60. התאונה התרחשה בסוף החודש שעבר - ולנהג מיוחסות מספר עבירות, בהן: המתה בקלות דעת, הפקרה לאחר פגיעה ושיבוש מהלכי משפט. לצד זאת, הוגשה גם בקשה להארכת מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים.

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כאמור, מכתב האישום שהוגש על ידי פרקליטות מחוז מרכז לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד, עולה כי אחד מיושבי הרכב של הנאשם הבחין ברוכב והזהיר את הנאשם לבל יפגע בו, אולם הוא שלל את דבריו, באומרו כי מדובר בעמוד. חרף האזהרה, הנאשם המשיך בנסיעה וסטה בחדות אל תוך השול הימני, מבלי שהיה לו צורך לעשות כן, מבלי להאט ופגע באמצעות חלקו הקדמי-ימני של הרכב במנוח.

בהמשך, הנאשם עצר את הרכב סמוך למקום התאונה ויצא ממנו. שני הנוסעים ברכבו של הנאשם יצאו אף הם מהרכב ולאחר שאמרו לו כי פגע באדם - הורה להם להיכנס חזרה לרכב טרם הגעת משטרה. הקטינים סירבו לעשות זאת, והחלו ללכת מהמקום.

על מנת למנוע מהקטינים לדווח על התאונה ולשכנעם להיכנס לרכב ולעזוב את המקום, נכנס הנאשם לרכב והחל לרדוף אחר הקטינים באמצעות הרכב בנסיעה מהירה. בשל כך, הקטינים נאלצו לעבור אל מעבר למעקה הבטיחות בכביש על מנת להימנע מפגיעת הרכב.

בשלב הבא, הנאשם עצר את הרכב ליד הקטינים ואחת מהם אמרה לו: "אם אתה לא בא ולוקח את הבן אדם לאסף הרופא אז אני מתקשרת למשטרה". בתגובה איים עליהם באומרו: "אני אעשה לכם בלאגן". זמן קצר לאחר מכן, חזר בנסיעה עם הרכב לזירת התאונה בה היה מוטל המנוח, ירד מהרכב, וזמן קצר לאחר מכן נכנס אליו שוב והחל בנסיעה לביתו בלוד.