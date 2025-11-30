חשיפת i24NEWS: ראש הממשלה נתניהו הגיש בקשת חנינה מנשיא המדינה הרצוג | אבישי גרינצייג

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש לפני זמן קצר בקשת חנינה מנשיא המדינה יצחק הרצוג, כך חשף היום (ראשון) הפרשן לענייני משפט של i24NEWS, אבישי גרינצייג. הבקשה כוללת שני מסמכים: מכתב מפורט חתום על ידי עורך דינו, ומכתב חתום על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בבקשה כתב נתניהו לנשיא הרצוג כי "בשנים האחרונות התגברו המתחים והמחלוקות בין חלקי העם ובין רשויות המדינה השונות. אני מודע לכך שההליך המתנהל בענייני הפך למוקד להתנצחויות עזות. אני נושא באחריות ציבורית וערכית רחבה, מתוך הבנה להשלכות של כלל האירועים".

"בשל כך, ועל אף האינטרס האישי שלי לנהל את המשפט ולהוכיח את חפותי עד זיכויי המלא, אני סבור שהאינטרס הציבורי מורה אחרת. מתוך אחריות ציבורית כראש הממשלה לנסות להביא לפיוס בין חלקי העם, אין לי ספק שסיום המשפט יסייע להוריד את עוצמת הלהבות בוויכוח שנוצר סביבו", כתב נתניהו.

בבית הנשיא מציינים: "מדובר בבקשת חנינה יוצאת דופן ובעלת השלכות משמעותיות. לאחר קבלת כל חוות הדעת, נשיא המדינה ישקול אותה באחריות ובכובד ראש".

הבקשה הועברה למחלקה המשפטית בבית הנשיא באמצעות פרקליטו, עו"ד עמית חדד. הבקשה מועברת כעת, ע"פ הכללים, למחלקת החנינות במשרד המשפטים שתרכז גם את חוות הדעת הרלוונטיות מהגורמים השונים במשרד המשפטים, ולאחר מכן הן יועברו ליועצת המשפטית של בית הנשיא וצוותה להכנת חוות דעת נוספת לנשיא המדינה.

המערכת הפוליטית סוערת

חבר הכנסת גלעד קריב: "שמונה שנים הוא חיכה לרגע הזה, כדי להראות איך לא היה כלום כי אין כלום, ואיך התיקים קורסים. כעת הוא מבקש חנינה. לא לוקח אחריות, לא מודה באשמה, מדבר על איחוי קרעים ועל האינטרס הלאומי".

"נבהיר באופן חד משמעי: האינטרס הלאומי הראשון במעלה הוא סיום שלטונו של נתניהו, שהביא על ישראל אסון אחרי אסון, שהשחית את התרבות הפוליטית, פתח את הדלת לצאצאי כהנא, והוביל לריקבון עמוק ביסודות המדינה. לך, ותן לאחרים לשקם. זה האינטרס הלאומי", כתב קריב.

יו"ר הדמוקרטים, אלוף במיל׳ יאיר גולן: "רק אשם מבקש חנינה. אחרי שמונה שנים של משפט, כשהתיקים נגדו לא קרסו, נתניהו מבקש חנינה. עסקת החליפין היחידה שעל הפרק היא שנתניהו יקח אחריות, יודה באשמה, יעזוב את הפוליטיקה וישחרר את העם והמדינה - רק כך תושג אחדות בעם".

התנועה לאיכות השלטון קראה לנשיא המדינה לדחות את הבקשה באופן מיידי: "חנינה באמצע הליך משפטי מהווה פגיעה קטלנית בשלטון החוק ובעיקרון השוויון בפני החוק - נשמת אפה של הדמוקרטיה הישראלית. מתן חנינה לראש ממשלה הנאשם בעבירות חמורות של מרמה והפרת אמונים, ישדר מסר ברור שיש אזרחים שמעל החוק".

ממובילי המחאה למען הדמוקרטיה, שקמה ברסלר, משה רדמן, יאיא פינק ועמי דרור, נמסר: "על ראש הגנב בוער הכובע - הנאשם מודה ומתחנן לחנינה. הקלון והקין על פשעיו הפליליים והמוסריים מרוחים לנתניהו על הפנים. ההיסטוריה תשפוט את הרצוג על הרגע הזה. קלון והרחקה לצמיתות מהחיים הציבוריים. כל דבר אחר יהפוך את הרצוג שותף לחורבן ישראל"

שר התרבות והספורט מיקי זוהר: "‏הגיע הזמן לשחרר את ישראל מסאגת משפט נתניהו שקורעת את העם. הדבר הנכון לעשות זה להיענות לבקשה החנינה למען עתיד המדינה".

יו״ר הקואליציה אופיר כץ: "בחירתו של ראש הממשלה נתניהו לבקש חנינה היא גדוּלה ענקית. הרי ברור לכולם שהמשפט הפוליטי ביותר קורס ורה״מ יכל בקלות להוכיח את חפותו ברדיפה המושחתת הזו. אך לשם איחוי המדינה, ופיוס, הוא בוחר בדרך הזו. מנהיג אמיתי ששם תמיד את טובת המדינה לפני טובתו האישית".