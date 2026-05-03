בג"ץ החל הבוקר (ראשון) בדיון בעתירות של התנועה לאיכות השלטון נגד שר המשפטים יריב לוין, שדרשו לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. העתירה נידונה בהרכב של שלושה שופטים: עופר גרוסקופף, אלכס שטיין וגילה כנפי-שטייניץ.

בתחילת הדיון, אמר השופט גרוסקופף שהוא מוטרד מהמחוסר בשופטים, ושאל את עו"ד ציון אמיר המייצג את שר המשפטים, לגבי המחסור בנשיא לבתי המשפט המחוזיים בבאר שבע וחיפה. השופט שטיין הוסיף: "הפשע משתולל ברחובות. יש צורך בשופטים בפשע חמור".

כזכור, לפני כחודש שלחו שופטי בית המשפט העליון, הנשיא יצחק עמית, השופט נעם סולברג והשופטת דפנה ברק-ארז, מכתב לשר המשפטים יריב לוין בו השיבו לטענותיו על סירובו לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. רק לפני מספר ימים בית הדין הודיע כי הוא לא מקבל את הבקשה של השר לוין, שקרא לבטל את הדיון.

"אנו שמחים על כך שזיהית - הגם שבאיחור ניכר - את הקשיים שמתעוררים נוכח הסירוב לכנס את הוועדה לבחירת שופטים", נכתב במכתב השופטים לשר לוין.

הם הוסיפו כי "עד היום, למרות שהחוק אינו מעניק לך יותר מקול אחד בוועדה, ולמרות שעל פי סעיף 7(ג)(1) לחוק הצבעה על מינוי שופט לערכאות הדיוניות נעשית ברוב רגיל, עשית שימוש לרעה בסמכותך כמי שאמון על כינוס הוועדה ובפועל, ובאיצטלה של 'הסכמה רחבה' הטלת וטו שאינו בסמכותך על מועמדים שונים ועל הצבעות בוועדה. אנו דורשים כי מכאן ואילך רשימת המועמדים וההצבעה בוועדה תיעשה על פי המתווה הקבוע בחוק".