ביהמ"ש גזר על "עד כאן" פיצוי של מאות אלפים, המנכ"ל תקף

בית המשפט חייב היום (שלישי) את ארגון "עד כאן" והמנכ"ל גלעד אך בתשלום פיצוי של כ-320 אלף שקל, כולל שכר טרחה והוצאות משפט, על פרסום תחקיר שייחס לפעילה בארגון "לוחמים לשלום" קשר פסול עם הביטחון הפלסטיני. בפסק הדין נקבע כי הפרסומים מהווים לשון הרע, ודחתה את טענת הנתבעים להגנת "אמת הפרסום" או "תום לב".

בית המשפט ציין כי התחקיר התבסס על מסמך מפוקפק, שלא הוכחה אותנטיותו, והנתבעים נמנעו מלזמן את ספק המסמך לעדות או לבדוק את טענות התובעת לפני פרסום התחקיר או לאחריו. כמו כן, הנתבעים לא הסירו את הפרסומים לאחר פסק דין קודם של בית משפט השלום שהטיל ספק במסמך.

גלעד אך הגיב לפסק הדין, וטען כי מערכת המשפט "סכלה את אנשי המחנה הלאומי" והבהירה כי חופש הביטוי במדינה מותר "רק לצד אחד". עוד טען כי במשך ארבע שנים הציג מסמכים, מיילים והקלטות שמוכיחים לטענתו את קשרי ארגון "לוחמים לשלום" עם מערכת הביטחון הפלסטיני, אך השופט הסתמך על מסמך אחד בלבד.

עוד הדגיש אך כי לא יוותר, וכי המאבק נמשך: "לא נאפשר להפוך את ישראל לדיקטטורה משפטית, האמת תצא לאור וכל השקרים ייחשפו".