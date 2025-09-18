היועמ"שית: "הקריאה לא לכבד את ביהמ"ש - ריסוק הדמוקרטיה"

מומלצים -

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, נשאה דברים היום (חמישי) במהלך טקס פרישתו של שופט העליון יוסף אלרון. בין היתר תקפה את השרים שקוראים לא לכבד את החלטות בית המשפט העליון, בטענה כי מדובר ב"ריסוק הדמוקרטיה".

בדבריה אמרה היועמ"שית כי "פגיעה בעצמאות השיפוטית משמעה פגיעה ביכולתו של בית המשפט לפעול לטובת הציבור, כפי שעשה השופט אלרון". בטקס נוכח גם שר המשפטים יריב לוין.

השופט אלרון התייחס לכך בנאומו, כשאמר: "חשוב להדגיש כי ציות בלתי מסויג לחוק חייב להיות נורמה כללית המחייבת את כלל האזרחים והמוסדות במדינה".

עוד אמר אלרון: "אני מוטרד מן הפרסומים והמחקרים על כרסום באמון הציבור במערכת המשפט בכללותה, וכי אמון הציבור הכרחי לתפקודה התקין של מערכת המשפט. ללא אמון הציבור, לא יוכלו השופטים לעשות את מלאכתם כהלכה. רק אם הציבור יקבל את סמכותם של בתי המשפט קבלה אמיתית לא רק משום שכך מורה הדין, אלא מתוך הכרה ואמונה כנה כי בתי המשפט עושים מלאכתם נאמנה, ופועלים ללא לאות, לעשות משפט צדק - רק אז תורגש מלוא תרומתה של מערכת המשפט לחברה".

"ואכן, הימשכות ההליכים והצורך בהתייעלות דיונית, הם אחד מאתגריה הגדולים של מערכת המשפט מאז ומעולם ובימים אלה בפרט. כפי שציינתי בהזדמנויות רבות, על מערכת המשפט ליתן שירות מהיר ויעיל, אך לצד זאת איכותי ומדוקדק ככל הניתן לציבור המתדיינים. מערכת בתי המשפט הגתה ויישמה לאורך השנים תהליכי התייעלות, ונקטה שלל צעדים ארגוניים שמטרתם למנוע את הימשכות הליכים. יחד עם זאת, אין הדברים תלויים רק בה, ומטבע הדברים נדרשים שינויי חקיקה שיאפשרו התנהלות דיונית יעילה יותר. חשוב להדגיש כי ציות בלתי מסויג לחוק חייב להיות נורמה כללית המחייבת את כלל האזרחים והמוסדות במדינה".

נשיא העליון השופט יצחק עמית אמר בנאומו כי "אין זה סוד שחברי השופט אלרון ואני לא תמיד ראינו עין בעין בפסיקותינו. אך במצב כזה אין כל פגם; ההיפך הוא הנכון. דיאלוג שיפוטי המבוסס על ביקורת והפריה הדדית, הוא הבסיס לקיומה של כל שיטת משפט הראויה לשמה, והוא תורם בסופו של יום להעשרת השיח המשפטי ולשיפור השירות שניתן לציבור".

עוד שיתף השופט עמית בתקוותו שיצטרפו בקרוב שופטים נוספים לבית המשפט: "אנו, השופטים והשופטות, נוסיף לפעול למילוי תפקידנו בשירות הציבור – בשגרה ובחירום, בימי חול ובפגרות, וגם בתקופות של עומס עבודה כבד. זאת, ברוח ההבנה כי הרשות השופטת אינה רכושו של אף אדם; היא פועלת בשירות הציבור, ועבורו בלבד. חובתנו כשופטים היא לעשות כמיטב יכולתנו להתמודד עם העומס ההולך וגובר על בתי המשפט, ולצמצם ככל הניתן את העיכוב בהליכים ואת הפגיעה שיוצר הדבר בבעלי הדין. כולי תקווה שבקרוב יצטרפו שופטות ושופטים נוספים לבית המשפט העליון, וכי ימולאו התקנים החסרים בכל ערכאות השיפוט, על מנת שנוכל לשפר ולייעל את השירות המשפטי שניתן לציבור כולו". בנוסף, תקף את השר לוין: "הרשות השופטת אינה רכושו של אף אחד".

טקס פרישת השופט אלרון נערך בבית המשפט בירושלים, במעמד נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית וכלל השופטים. במהלך האירוע, הוקרא פסק הדין האחרון של אלרון, בעתירה העוסקת בדרישה לאפשר ייצוג משפטי בוועדות לתכנון טיפול והערכה בעניינם של קטינים בסיכון.

במהלך הטקס, נשאו דברים מספר גורמים נוספים במערכת המשפט, בהם שר המשפטים יריב לוין, היועצת המשפטית לכנסת שגית אפק וראש לשכת עורכי הדין עמית בכר. בסיום האירוע, צפויים לדבר גם הנשיא עמית, והשופט הפורש אלרון.

כזכור, מינויו של אלרון שנחשב לשופט שמרן, נכנס לתוקף בסוף אוקטובר 2017. מינויו אושר בוועדה למינוי שופטים בתחילת אותה השנה, לאחר שנתמך על ידי לשכת עורכי הדין, זאת למרות שכמה משופטי בית המשפט העליון התנגדו למינויו.