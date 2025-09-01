בג"ץ בהחלטה דרמטית: הדיון על פיטורי היועמ"שית בוטל

מומלצים -

שופטי בית המשפט העליון הוציאו הערב (שני) צו על תנאי נגד פיטורי היועצת המשפטית לממשלה, עו״ד גלי בהרב-מיארה, והמליצו לממשלה לחזור להליך המסודר בעזרת ועדה. בהמשך לכך, הדיון בנושא שתוכנן להתקיים ביום רביעי - בוטל.

בהחלטתם כתבו השופטים: "במצב הדברים שנוצר, ומתוך תקווה לייתר את הדיון בהתנגדות לצו על תנאי, ראינו לנכון לתת משנה תוקף להמלצתו של המשנה לנשיא, השופט סולברג, לממשלת ישראל לחזור למתווה סיום כהונתו של היועץ המשפטי לממשלה אשר הומלץ על ידי ועדת שמגר". עוד נכתב כי ההמלצה ניתנה פה אחד על דעת כל חברים ההרכב.

שר המשפטים יריב לוין תקף: "מחזה האבסורד של החלטת בג"ץ בנוגע ליועצת המודחת לא מפתיע כבר אף אחד. כולם יודעים את הסוף הידוע מראש של המחזה הזה. יש עוד עובדה שידועה לכולם: לעותרים, לבית המשפט העליון, וגם לציבור הרחב – לא היה שיתוף פעולה יעיל בין היועצת המודחת לבין הממשלה. כל הטענות על פרוצדורה הן רק תירוץ. אי אפשר לכפות על הממשלה, ובפרט כאשר אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה, לעבוד איתה אפילו יום אחד נוסף. הממשלה ורק היא תקבע מי יהיה היועץ המשפטי שלה. זה כל כך מובן מאליו. ולא פלא שזה כך ברחבי העולם. מחזה האבסורד הזה לא מסתיים כאן. שופטי בג"ץ מכשירים באופן שערורייתי את שיעבוד משאבי הפרקליטות לטובת עניינה האישי של עורכת הדין בהרב מיארה, ואילו הממשלה נשארת ללא המערכת שתפקידה לייצג אותה אבל שום צו שיפוטי לא יוכל לכפות שיתוף פעולה שלא היה עם עורכת הדין בהרב מיארה, וגם לא יהיה".

יו״ר כחול לבן ח"כ בני גנץ: "כל אזרח חייב לכבד ולקיים החלטות בית משפט - ובטח שר משפטים. אבל לוין מוכיח שהוא לא למד כלום מאז ה-7.10. בזמן שהמדינה במלחמה, הוא ממשיך לפרק אותנו מבפנים.

השר לוין, במקום ליילל על היועצת המשפטית - תתחיל לעבוד בשביל האזרחים. אם אתה לא מסוגל לשרת את עם ישראל במדינת חוק - הגיע הזמן שתלך הביתה".

‎כזכור, אמש השיבה הערב היועמ"שית לבית המשפט העליון, כחלק מהמענה לעתירות שהוגשו בנושא פיטוריה על ידי הממשלה. בתשובתה, דחתה בהרב מיארה את הליך פיטוריה, וציינה כי הוא "פסול מיסודו".

‎במסמך נכתב בין היתר כי "הממשלה שינתה את הכללים להפסקת כהונתה של היועצת המשפטית לממשלה, לאחר שהחלה בהליך הפיטורים, כדי להבטיח את התוצאה: הפסקת כהונתה של התובעת הכללית במשפטו ראש הממשלה. הליך הפיטורים פסול מיסודו".