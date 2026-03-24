השר עמיחי אליהו המליץ לנשיא יצחק הרצוג לחון את ראש הממשלה נתניהו, כך פרסם הערב (שלישי) פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג. "תמשיך את מורשת אביך", כתב השר להרצוג בין היתר.

נזכיר כי מינויו של אליהו לטיפול בתיק הגיע לאחר ששר המשפטים יריב לוין נמנע מלעסוק בנושא בשל ניגודי עניינים או רגישויות פוליטיות. חוות הדעת של מחלקת החנינות, המצורפת להמלצת השר, נחשבת למסמך קריטי שבוחן את ההשלכות המשפטיות והציבוריות של מתן חנינה לראש ממשלה.

"בשעתו הגורלית ידע אביך להתעלות מעל רעשי הרקע ומעל שורת הדין, וקיבל את ההכרעה הקשה לחון את אנשי השב"כ בבג"ץ ברזילי למען ביטחון המדינה", הוסיף אליהו. "אני קורא לך להמשיך מורשת מנהיגותית זו, להפעיל את סמכותך החוקתית והריבונית - ולחון את ראש ממשלת ישראל".

"אדוני הנשיא, בשעה גדולה והרת גורל זו, חובתנו ההיסטורית היא להרים את הראש, לקחת אחריות, ולתקן את טעותו של זכריה בן אבקולס. הגיעה השעה. בידך להסיר את עננת הפילוג ממדינתנו. בידך להביא שלום על ישראל", כתב בנוסף.

כעת, הכדור עובר באופן בלעדי למגרשו של הנשיא הרצוג, שייאלץ להכריע באחת הסוגיות הנפיצות ביותר בתולדות המדינה.

השר אליהו הגיש הבוקר לנשיא הרצוג את חוות דעתו בנוגע לבקשת החנינה של רה"מ נתניהו. השר העביר בנוסף לידי הנשיא גם את חוות הדעת המקצועית של מחלקת החנינות במשרד המשפטים על כל נספחיה.

מהשר נמסר הבוקר כי "ההמלצה שהגשתי לנשיא היא לא לבנימין נתניהו כאיש פרטי. היא למענה של מדינת ישראל למען ביטחונה, למען חוסנה החברתי ולמען צרכיה הבינלאומיים. חוות הדעת מדברת בעד עצמה. היא מנומקת ומוכיחה חד משמעית שבסמכותו של נשיא המדינה לחון את ראש הממשלה גם באמצע משפט וגם בלי הודאה".