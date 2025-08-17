לוין לבג"ץ על החלפת המנעול: "הזוי - הלשכה שלי בלבד"

מומלצים -

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין הגיב היום (שלישי) לבג"ץ בעקבות הבקשות הקשורות לוועדת הבדיקה בענייני הרוגלות, תוך שהוא מתייחס באופן ספציפי למחלוקת סביב לשכתו בלשכת תל אביב.

בלשכת לוין ציינו כי "הלשכה היא של השר בלבד", ומיהרו לכנות את התלונה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה על החלפת המנעול כ"טענה לא פחות מהזויה". המנעול אכן הוחלף על ידי נהגו של השר, לאחר שהיועצת ניסתה להשתמש בלשכה שלא באישור.

השר הדגיש כי בעוד בקשות "שאינן דחופות" זוכות להתייחסות מיידית מבית המשפט, ועדת הבדיקה הנוגעת לחשדות חמורים לפגיעה בזכויות האזרח נשארת משותקת. לדבריו, הנושא מעלה אירוע שהוא מגדיר כ"אחד האירועים המוזרים בתולדות המשפט", כששופטי העליון נדרשים לדון בכך.

גורמים במשרד המשפטים הסבירו כי בעבר אפשרו לשרי המשפטים ליועמ"ש או ליועמ"שית להשתמש בלשכה בתל אביב יום אחד בשבוע בלבד, אך בשנים האחרונות בהרב-מיארה כמעט שאינה פוקדת את לשכתה בירושלים ומעדיפה את תל אביב - מצב שגרר ביקורת פנימית.