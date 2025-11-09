בשל "פגישות מדיניות דחופות": בוטל הדיון מחר במשפט נתניהו

השופטים במשפט נתניהו אישרו היום (ראשון) את בקשתו של ראש הממשלה לבטל את עדותו במשפט מחר "בשל פגישות מדיניות דחופות".

בבקשה נכתב כי "נבדקה אפשרות לקיים את הדיון בשעות אחרות או להזיז את הפגישות המדיניות למועד אחר. לאחר בדיקה הבהיר ראש הסגל של ראש הממשלה שלא ניתן להזיז את מועד הפגישות המדיניות בשל אילוצים הקשורים ללו"ז של ראש הממשלה ושל הגורמים המדיניים האמורים".

"בנוסף, לא ניתן לקיים את הדיון מחר בשעות מאוחרות שיותר שכן בין השעות 16:00 ל-18:30 עתיד להתקיים דיון 40 חתימות בכנסת. מדובר בדיון המחייב על פי דין (חוק יסוד: הכנסת ותקנון הכנסת) את נוכחותו של ראש הממשלה לכל אורכו של הדיון", נכתב.