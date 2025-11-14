מי המרוויח האמיתי מבקשת החנינה של טראמפ לנתניהו? | החזית הדרומית

באופן טבעי נראה לכולנו מובן מאליו שהמרוויח העיקרי מבקשת החנינה של טראמפ הוא נתניהו. היחסים הקרובים של השניים ידועים לכל, טראמפ כבר העלה את נושא החנינה בביקורו בארץ ונתניהו הוא הנאשם - כך שהוא גם המרוויח.

המרוויח כביכול. כי במסגרת החנינה נתניהו אולי יצטרך להודות באשמה, להתחייב לא להתמודד בבחירות או לא להודות באשמה אבל להישאר עם כותרת החנינה שמוענקת מה לעשות - לפושעים. אז למרות שעל פניו הוא המרוויח העיקרי, זה לא לגמרי נכון. יש מי שמרוויח יותר - המאשימים.

מאז שהתחיל המשפט, הפרקליטות בעיקר חוטפת מהלומות. ישנם כמובן האירועים הגרוטסקים סביב באגס באני והארוחות של נתניהו, אבל יש דברים משמעותיים הרבה יותר שמעידים על עבודה מאוד גרועה. זה התחיל מזמן כשהשופטים הציעו, בתחנונים ממש לפרקליטות לרדת מסעיף השוחד. בינתיים ליאת בן ארי עזבה את תפקידה, אלשיך הודה שלא חשבו שנתניהו לא ילך לעסקת טיעון ודברים התחילו להתפרק.

בשבועיים האחרונים המצב מחמיר. עדותו של דובי שרצר שהובילה לעדותו של צחי חבקין גורמות לפרקליטות להראות מגוחכות. לא רק שפספסו את שעתיד לקרות - הציבור גילה שהשחיתות מגיעה כנראה דווקא מגיעה מצוות החקירה והפרקליטות, לאו דווקא מנתניהו.

אז במבט די קר, מתן חנינה לנתניהו דווקא מיטיב עם מי שאחראים לפשלה. הם יוכלו לומר שקבלת החנינה היא הודאה באשמה ושנתניהו זכה מההפקר בזכות קשריו לטראמפ אבל, בלב גם הם יודעים שטראמפ הציל אותם ממבוכה גדולה עוד יותר.

ולא רק הם. השופטים במשפט הזה, שנאלצים כל הזמן להתמודד עם הטעויות של התביעה מרגישים מאוד לא בנוח. אתם יודעים איזה מצב לא נעים זה לדעת שעבודת התביעה במשפט החשוב ביותר מאז קום המדינה, זה שעל בסיסו החרימו את הימין, הלכו לחמש מערכות בחירות ופירקו את המדינה היתה ממש גרועה?

ואיך הם אמורים לקבל החלטה כשהם יודעים שהתביעה כל כך גרועה, אבל ביטול התיק יפגע במערכת שהם עצמם, השופטים - חלק ממנה. אם תשאלו אותם, בטח כשהם קמים מעוד יום במשפט נתניהו הם הולכים ללשכות שלהם ומתפללים לסולם שיוריד את התביעה מהסאגה הזאת - טראמפ הביא להם, לפרקליטות ולפוליטיקאים שהובילו את הכאוס - את הסולם.

