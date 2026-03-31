חשיפה: המשטרה הוציאה צו מעצר נגד אושיית הרשת דניאל עמרם | אבישי גרינצייג

המשטרה הוציאה מספר צווי מעצר נגד פעיל הרשת דניאל עמרם המתגורר בחו"ל - כך דיווח הערב (שלישי) פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג ב"מהדורה המרכזית". הצו האחרון שהתבקש - לפני כחצי שנה.

דניאל עמרם מסר בתגובה: "אני בקשר תמידי עם המשטרה, רק אתמול הייתה לי שיחה עם מפקד בכיר במשטרת תל אביב, מפתיע שאף אחד לא אמר לי להגיע או הזכיר שקיים דבר כזה. להבנתי מדובר בהשלמות חקירה בנוגע למקרים שפרסמתי, נשתף פעולה עם כל דבר שהמשטרה תבקש אנחנו פועלים ביחד ועל פי חוק אף פעם לא נגד".