חשיפת i24NEWS: השיחה הדרמטית שבה רונן בר עדכן את נתניהו על מעצר פלדשטיין

רונן בר, ראש השב"כ לשעבר, פנה לראש הממשלה בנימין נתניהו ועדכן אותו באופן אישי על מעצרו של דובר השלכה אלי פלדשטיין: "בחשד לעבירה על פגיעה בביטחון המדינה", כך חושף הערב (רביעי) פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג.

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מהפרטים עולה עוד כי ב-28 באוקטובר 2024, יממה בלבד לאחר מעצרו החשאי של פלדשטיין, ביצע יונתן אוריך צעד דרמטי: הוא מחק לחלוטין את מכשיר הטלפון הנייד שלו, החליף אותו במכשיר חדש, ונמנע מלבצע גיבוי כלשהו - צעד שהוביל למחיקת כל התכתבויותיו עם פלדשטיין.

כאשר חוקרי המשטרה הטיחו באוריך כי מדובר בשיבוש חקירה מכוון, הוא סיפק הסבר יצירתי: "לא ידעתי על החקירה. מחיקת הטלפון היא עניין טריוויאלי שאני עושה פעם בכמה חודשים, כי אני חושש שהאיראנים עוקבים אחריי".

אלא שהחוקרים לא קנו את הסיפור ועימתו אותו עם העובדות: אוריך לא החליף טלפון "כל כמה חודשים", אלא עשה זאת בפעם האחרונה שנתיים וחצי קודם לכן. המחיקה התבצעה בדיוק בתזמון המפליל ביותר - למחרת המעצר. אוריך טען בחקירה בתגובה כי הדבר בלתי אפשרי מכיוון שדבר המעצר לא פורסם בתקשורת אלא רק ימים לאחר מכן: "למעשה, אף אחד אצלנו בליכוד או בלשכה לא ידע שהוא נעצר למשך כמה ימים. באותו זמן אף אחד לא ידע".

בעקבות הדיווח הדרמטי של בר, המידע עבר מיד לכל צמרת הלשכה, כולל לאוריך עצמו. פלטי התקשורת מוכיחים כי באותו הבוקר אוריך עוד ניסה להשיג את פלדשטיין שוב ושוב, אך משעות הצהריים - מיד לאחר שנודע דבר המעצר בלשכה - הוא הפסיק לחלוטין ליצור עמו קשר. שעות ספורות לאחר מכן, הושמד הטלפון שכלל את הראיות המפלילות.