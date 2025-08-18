פרשת נוה-אורנשטיין: השופטת גנות טרם זומנה למסור עדות
השופטת דליה גנות, עדה רלוונטית מאוד, עדיין לא זומנה למסור עדות • בצוות החקירה מסרו לאבישי גרינצייג שפעולות החקירה מתבצעות על פי הוראת הפרקליטות • צפו בדיווח המלא מתוך המהדורה המרכזית
פרשת אפי נוה והשופט איתן אורנשטיין. אבישי גרינצייג פרשננו לענייני משפט, פרסם הערב (שני) כי כשנה וחצי לאחר שהחקירה נפתחה נגד נשיא המחוזי לשעבר וראש לשכת עורכי הדין לשעבר- מנהל בתי המשפט לשעבר מיכה שפיצר מסר עדות במשטרה.
אלא שאם אתם חושבים שהחקירה מתקדמת, התשובה לכך שלילית. התיק מתנהל בעצלתיים, בלשון המעטה. השופטת דליה גנות, עדה רלוונטית מאוד, עדיין לא זומנה למסור עדות.
פנינו לפרקליטות שהפנו אותנו למשטרה. בצוות החקירה מסרו לאבישי גרינצייג שפעולות החקירה מתבצעות על פי הוראת הפרקליטות. כך או כך - התיק לא באמת מתקדם. כזכור, החקירה נפתחה בעקבות חשיפתו של סופר ״הארץ״ חיים לוינסון.
השופטת בדימוס דליה גנות מסרה בתגובה: "העובדה שלא זומנתי למתן עדות גורמת לי למחשבות נוגות באשר לתקינות ההליך. אולי מישהו בעל השפעה מנסה לגרום לפרשה למות מות נשיקה?״