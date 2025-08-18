‏פרשת נוה-אורנשטיין: השופטת גנות טרם זומנה למסור עדות

מומלצים -

פרשת אפי נוה והשופט איתן אורנשטיין. אבישי גרינצייג פרשננו לענייני משפט, פרסם הערב (שני) כי כשנה וחצי לאחר שהחקירה נפתחה נגד נשיא המחוזי לשעבר וראש לשכת עורכי הדין לשעבר- מנהל בתי המשפט לשעבר מיכה שפיצר מסר עדות במשטרה.

‏אלא שאם אתם חושבים שהחקירה מתקדמת, התשובה לכך שלילית. התיק מתנהל בעצלתיים, בלשון המעטה. ‏השופטת דליה גנות, עדה רלוונטית מאוד, עדיין לא זומנה למסור עדות.

‏פנינו לפרקליטות שהפנו אותנו למשטרה. בצוות החקירה מסרו לאבישי גרינצייג שפעולות החקירה מתבצעות על פי הוראת הפרקליטות. כך או כך - התיק לא באמת מתקדם. כזכור, החקירה נפתחה בעקבות חשיפתו של סופר ״הארץ״ חיים לוינסון.

‏השופטת בדימוס דליה גנות מסרה בתגובה: "העובדה שלא זומנתי למתן עדות גורמת לי למחשבות נוגות באשר לתקינות ההליך. אולי מישהו בעל השפעה מנסה לגרום לפרשה למות מות נשיקה?״