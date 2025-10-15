עוד השבוע: הממשלה תחל בקידום העמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה | אבישי גרינצייג

לאחר שחרור כלל החטופים החיים, ממשלת ישראל תחל השבוע בקידום העמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה, כך פרסם אמש (שלישי), פרשן i24NEWS לענייני משפט, אבישי גרינצייג.

‏עד כה הממשלה לא עסקה בכך, בנימוק שעצם הדיבור על כך עלול לפגוע בחטופים או לגרום לחמאס לדרוש את שחרורם בעסקה או להוציא מהממשלה התחייבות שלא תדרוש עבורם עונש מוות. החלטת הקבינט הייתה שלא לעסוק בכך כלל.

‏אך הדרך עד להעמדתם לדין עוד רחוקה, ודורשת תיקוני חקיקה והחלטה אסטרטגית על הדרך הנכונה לנהל את האירוע. יש כמה מאות מחבלי נוח'בה או עזתים שפשטו בשבעה באוקטובר ונמצאים בידי ישראל.

כאמור, הדיונים החלו לאחר שובם של 20 חטופים חיים לישראל ושבעה חטופים-חללים. בישראל, העריכו כי חמאס נמנע מהעברת יותר חטופים חללים שהיו בידו, שכן עדיין יש ברצועה עוד 21 חטופים כאלה. כוח בינלאומי צפוי להצטרף למאמצים לאיתור כולם, שכן מהלך זה עלול לקחת זמן.