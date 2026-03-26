פרסום ראשון: נציב הביקורת נגד היועמ"שית בפרשת רואי כחלון - "התלונה מוצדקת"

נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, מנחם פינקלשטיין, קיבל את תלונתו של רואי כחלון נגד היועצת המשפטית לממשלה, על רקע התמשכות ההליך המשמעתי בעניינו, כך פרסם הערב (חמישי) פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג.

החקירה המשמעתית נגד כחלון נפתחה לאחר שהיועמ"שית הורתה על כך, בסמוך להודעת ראש הממשלה כי בכוונתו למנותו לממלא מקום נציב שירות המדינה. מאז, נמשך ההליך כ-14 חודשים - ללא צפי לסיומו.

בהחלטתו, קבע הנציב כי התלונה מוצדקת בהיבטים רבים: בין היתר צוין כי היועמ"שית לא השיבה לפניות חוזרות מצד כחלון שביקש לזרז את הטיפול בעניינו, וכן לא מסרה התייחסות עניינית גם לפניות מצד נציבות הביקורת.

עוד עלה כי לאחר שלא התקבל מענה, פנה הנציב לגורם החוקר, מבת"ן, בדרישה לקבל פרטים, אך זה סירב לשתף פעולה פעמיים, בטענה כי כך הונחה על ידי היועמ"שית.

הנציב ציין כי משך הזמן שבו נותר התיק פתוח אינו סביר, גם אם חלק מהעיכובים אינם בשליטת היועמ"שית. לצד זאת, רמז כי הדרך האפשרית להמשך טיפול עבור כחלון היא פנייה לבג"ץ.

לצד זאת, מתברר כי אחת הסיבות המרכזיות לעיכוב הנוכחי היא היעדר מינוי של פרקליט מלווה לחקירה - בין היתר משום שאיש לא הסכים לקחת על עצמו את התיק, הן בתוך הפרקליטות והן מחוצה לה, בשל חשש לניגודי עניינים וסיבות אישיות נוספות.