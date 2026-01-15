השופט בביקורת על "הבילד": אי גביית עדות מרה"מ - מחדל

בית המשפט דחה היום (חמישי) את בקשת המשטרה להרחיק את מקרובי נתניהו, יונתן אוריך, צחי ברוורמן ועומר מנצרו מלשכת ראש הממשלה בשל "אי-הצגת תשתית ראייתית או עניינת המצדיקה זאת", ולא האריך תנאי שחרורם.

השופט מנחם מזרחי ביקר בחריפות את התנהלות החקירה במשטרה ואמר כי העובדה "שלא נגבתה עדות מראש הממשלה בפרשת "הבילד" היא מחדל".

"מסקנתי מכל האמור לעיל היא כי אין הצדקה ראייתית, או עניינית, מידתית ותכליתית, לקבל את שלוש הבקשות כפי שהן", כתב השופט, והוסיף כי אין מקום להאריך את התנאים הנוגעים לאיסור יצירת קשר ולאיסור עיסוק שהוטלו על המשיבים.

נגד אוריך נשארו רק ערבויות ואיסור יצירת קשר למשך 60 ימים עם פלדשטיין ואיינהורן, נגד מנצור נותרה רק ערבות העצמית ונגד ברוורמן ההגבלות שנשארו זה ערבות עצמית, ואיסור יצירת קשר עם פלדשטיין ואדם נוסף למשך 30 ימים.