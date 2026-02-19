נסגר המעגל: הרב המתחזה שהונה עשרות נשים - יישלח למאסר

בית משפט השלום בירושלים גזר היום (חמישי) עונש של 20 חודשי מאסר בפועל על הרב יוסף פרייזר, תושב ירושלים בן 35, שהורשע לאחר שהתחזה לרווק חילוני והציג את עצמו בשם "ג'ק סגל" והונה עשרות נשים. בכך, פיתח עמן קשרים רומנטיים וקיבל מהן תמונות וסרטונים אינטימיים.

על פי כתב האישום, בין השנים 2016 ל-2023 יצר פרייזר זהות בדויה ברשת באמצעותה פנה לנשים באתרי היכרויות שונים, הציג בפניהן מצגי שווא ביחס לזהותו, לאורח חייו ולמצבו האישי, ופיתה אותן לנהל עמו קשרים רומנטיים ואינטימיים.

במסגרת מצגי השווא הללו יצר הנאשם קשרים במקביל עם מספר מתלוננות, רכש את אמונן תוך הבטחות כוזבות לקשר רציני ובלעדי והכל במטרה לקבל מהן תמונות וסרטונים אינטימיים ולקיים עמן מפגשים אינטימיים.

במסגרת הטיעונים לעונש דרשה פרקליטות מחוז ירושלים מבית המשפט להשית על פרייזר שנתיים מאסר בפועל לצד עונשים נלווים. בית המשפט כאמור, גזר על פרייזר 20 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופיצוי למתלוננות.

בית המשפט ציין כי "בזכות אומץ ליבן נקטעו מעשיו הנלוזים של הנאשם ובכך הביאו לסיומה של תקופה לא מבוטלת בה הנאשם עשה בגופן ובנפשן של המתלוננות כבשלו".