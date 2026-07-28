בן גביר מאשים: "היועמ"שית היא זו שפוצצה את המגעים בינינו, לא הגיבה להערות"

בג"ץ בן גביר: השר לביטחון לאומי הגיש הבוקר (שלישי) את תגובתו לבג"ץ, בה נטען כי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, היא זו שבוחרת שלא להשלים את מגעים בינם במסגרת העתירות נגדו.

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במסמך התגובה שנשלח מטעם עורך דינו של בן גביר נכתב: "אנו עדים שוב לאופן ההתנהלות הכוחני והלא קואופרטיבי של הייעוץ המשפטי לממשלה שבוחר לפוצץ את המגעים בהודעה לבית המשפט ללא כל ניסיון כן להשלים את המלאכה".

המסמך חזר על תצהיר התשובה הקודם של בן גביר, בו צוין כי לא קיים קושי אובייקטיבי בהשלמת מלאכת ניסוח הנהלים מלבד חוסר הרצון של הייעוץ המשפטי לשתף פעולה או לקבל את כהונתו של בן גביר כשר לביטחון לאומי. עוד הודגש בתגובה כי "מעולם השר לביטחון לאומי לא נתן הסכמה דיונית או מהותית לכך שכהונתו מותנית בהשלמת הנהלים והסכמת היועצת".

בשבוע שעבר הגישה היועמ"שית את עמדתה הרשמית לבג"ץ במסגרת העתירות נגד השר בן גביר. במסמך נכתב כי עדיין נותרו פערים משמעותיים בסוגיות היסוד בעתירות שהוגשו, וכי עדיין ישנן הפרות מצידו של השר הנחשבות כהתערבות בעבודת המשטרה והפיכתה לגוף פוליטי ולא עצמאי.