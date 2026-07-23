חברת הכנסת שרן השכל טוענת בתצהיר שהגישה היום (חמישי) לבג"ץ כי במהלך סבב הצבעה חוזר נדרשו חברי סיעת תקווה חדשה לתעד את הצבעתם באמצעות צילום וידאו של עצמם ולהציג את התיעוד לראש הממשלה.

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הטענה הועלתה במסגרת העתירה שהגישה השכל, שבה היא מבקשת להתפצל מסיעת הימין הממלכתי.

התצהיר שהגישה עומד בניגוד לתצהירים שהוגשו מטעם מנכ"ל הליכוד דוד שרן ומספר חברי כנסת מהליכוד, שבהם הוכחש כי ניתנה דרישה לתעד את ההצבעה. בתצהירה טוענת השכל לא רק שהייתה דרישה לתיעוד, אלא גם כי חברי הסיעה התבקשו להציג את הסרטון לראש הממשלה.

כזכור ,בעקבות פסיקת בג"ץ על קיום בחירות חוזרות למבקר המדינה, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה שוחח עם עו"ד מיכאל ראבילו, ובינתיים נערכות התייעצויות שבהן שותף גם שר המשפטים יריב לוין, אך טרם התקבלה החלטה סופית בנוגע לקיום הבחירות החוזרות.

ברקע הדברים עומדים אינטרסים מנוגדים: ליו"ר הכנסת אוחנה ישנו אינטרס פוליטי לצרכי הפריימריז שלא לציית לפסק הדין, בעוד שעבור ראש הממשלה בנימין נתניהו, עו"ד ראבילו ותנועת הליכוד - אי-ציות מהווה צעד מזיק בלבד. בשל כך, הפתרון המסתמן יהיה לציית להחלטה, תוך "הפלת" האחריות על ראבילו.

נתניהו מעוניין לבחור במתווה שיוביל לכך שראבילו יהיה בסופו של דבר המבקר, יעד שחשוב לו יותר מאשר "לתקוע אצבע בעין" או לפעול בהתרסה - עמדה התואמת את קו המחשבה שהוביל גם בעניינם של זיני וגופמן.