היועמ"שית נגד החוק לפיצול תפקידה: "עוה"ד של השלטון"

היועמ"שית גלי בהרב-מיארה הגיבה היום (שני) להצעות החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ולשינוי אופיו ומהותו. "ההצעות הופכות את היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי מגורם ממלכתי המחויב לאינטרס הציבורי לעורך הדין של השלטון. אישור הצעות החוק יוביל לפגיעה ביסודות המשטר, בשלטון החוק, במאבק בשחיתות השלטונית ובזכויות האדם".

בתוך כך, נכתב כי "ההצעות כוללות מגוון רחב ביותר של שינויים דרמטיים באופיים של התפקידים המוצעים,

במעמדם ובעצמאותם, בדרכי מינויים, בהגדרת תפקידיהם וכיו"ב. ההצעות מבקשות, הלכה למעשה, להכפיף את מערך הייעוץ המשפטי לממשלה, התביעה הכללית וייצוג המדינה בערכאות לדרג הפוליטי, לבטל את מעמד חוות הדעת המחייבת של היועץ המשפטי לממשלה ולאפשר לממשלה להתעלם מעמדותיו המשפטיות".

כזכור, הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה הובאה לפני כחודש לדיון בוועדת החוקה בכנסת לאחר שעברה בקריאה טרומית ברוב של 61 חברי כנסת.

לפי שתי הצעות חוק שהוגשו על ידי חברי כנסת ממפלגת הליכוד, תפקיד היועצת המשפטית לממשלה יפוצל לשני תפקידים, כך שיהיה גם ייעוץ משפטי לממשלה - וכן תובע כללי נפרד שיהיה אמון על ניהול התהליכים הפליליים מטעם המדינה.