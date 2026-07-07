שופטי בג"ץ עונים לממשלה: "נבחרי ציבור חייבים לפעול לפי הדין"

שופטי בג"ץ השיבו הבוקר (שלישי) לתגובת הממשלה, שקבעה פה אחד כי היא לא מתכוונת לכבד את פסיקת בג"ץ בעניין הרשות השנייה. "נבחרי ציבור חייבים לפעול לפי הדין, פעולות נבחר ציבור בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולות להוביל לכך שהחסינות מפני תביעות נזיקין לא תחול", נמסר מטעמם.

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שופטי בג"ץ הוסיפו, כי חובת כיבוד פסקי דין חלה גם על נבחרי ציבור וגם על עובדי ציבור, ובעניינם של עובדי ציבור הזהירו השופטים כי אם יפעלו בניגוד להחלטה שיפוטית, הם עלולים להיות חשופים לתביעת נזיקין אישית, כך שלא תחול עליהם החסינות החלה על עובדי מדינה מפני תביעות נזיקין.

לדברי השופטים, "פעולת עובדי ציבור בניגוד להחלטות שיפוטיות, עלולה להוביל, במקרים המתאימים, לכך שהסדר החסינות האישית המוקנה מפני תביעות נזיקין – לא יחול".

כמו כן, השופטים יצחק עמית, אלכס שטיין ורות רונן פסק דין ישן, שבו נכתב: ""חובת הציות לפסקי דין וכיבודם נמנים עם תנאי היסוד שעליהם מושתת משטר חוק במדינה דמוקרטית. […] בלא ציות לפסקי דין של בתי המשפט מתערער עקרון שלטון החוק והמשפט, והסדר החברתי מתפורר. איש הישר בעיניו יעשה, והמרחק בין שלטון המשפט לאנרכיה הוא כחוט השערה.

"אי כיבוד פסק דין של בית משפט על ידי אזרח הוא גילוי חמור של פגיעה בשלטון החוק. חמור מכך שבעתיים הוא אי כיבודו של פסק דין על ידי רשות מרשויות השלטון".

"מדינה שבה רשות שלטונית נוטלת את החוק לידיה – ברצותה, מקיימת צו שיפוטי שניתן נגדה, וברצותה מתעלמת ממנו – היא מדינה שנזרעים בה זרעי פורענות ואנרכיה ומתפתחת בה תרבות מסוכנת של שלטון הכוח ושרירות".

שר המשפטים יריב לוין תקף את שופטי בג"ץ, וכתב כי "כאחרוני הדיקטטורים שאיבדו את אמון הציבור, השופטים מאיימים לדכא בכוח את מי שדורש צדק. זה לא יצליח להם. הגיע הזמן שהשופטים יעשו חשבון נפש כיצד הגיעו לשפל כזה. כיבוד החוק וכיבוד ההכרעה הדמוקרטית הן חובותיו של כל אזרח - גם אם הוא שופט בבית המשפט העליון".