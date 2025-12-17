"אוסטרליה על הקו": עדות נתניהו בבית המשפט הופסקה

החקירה הנגדית של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 4000 התחדשה היום (רביעי) בבית המשפט המחוזי בתל אביב.

עם פתיחת הדיון, הציגה התובעת יהודית תירוש דרישה שעסקה בפרסום כתבה המתייחסת לפוסט שכתבה השרה מירי רגב על מני נפתלי - נושא המופיע גם בכתב האישום. לדבריה, הייתה כוונה להעצים את החשיפה לתלונה על הטרדה מינית נגד נפתלי ולביקורת על אופן הטיפול המשטרתי בפרשה. יועצו של נתניהו, ניר חפץ, העביר למנכ"ל וואלה דאז אילן ישועה ולשאול אלוביץ' קישור לכתבה שפורסמה ב־12 בחודש, וביקש שיינתן לה ביטוי גם באתר.

"תסכים שרצית שהפרסום יעלה?" שאלה תירוש. נתניהו השיב כי לא התעקש על כתבה מסוימת, אך כן ביקש שהנושא יקבל תהודה ציבורית. לדבריו, לא נתן הוראות מפורטות אלא ביקש לקדם את העניין, והביע שביעות רצון מכך שהנושא עלה מעת לעת. הוא הדגיש שלא עסק בניסוחים או בפרטים הקטנים.

בהמשך הדיון, המשיכה התובעת לעמת את נתניהו עם סעיפי כתב האישום בפרשת בזק-וואלה. לפי האישום, נתניהו העניק לכאורה הקלות רגולטוריות בהיקף של מאות מיליוני שקלים לשאול אלוביץ', ובתמורה נטען כי הסיקור באתר וואלה הוטה לטובתו.

במהלך הדיון תקף נתניהו בחריפות את התובעת, וטען כי הצגת הפרסום כהוכחה ל"היענות חריגה" אינה הגיונית בעיניו. לדבריו, עצם פרסום תלונה על הטרדה מינית אינו חריג בשום אופן. "זה מופרך לחלוטין. אני דוחה את הטענה שיש כאן משהו יוצא דופן. כשמדובר בעובדה אמיתית - בעינייך זה כבר נחשב להיענות חריגה", אמר.

עוד הוסיף כי מבחינתו מדובר בבסיס של עבודה עיתונאית תקינה. לדבריו, אין ספק שכתבה מסוג זה הייתה מתפרסמת מיד אילו עסקה בצד הפוליטי הנגדי. "מי באמת חושב אחרת? תנועת מי-טו זוכה להד ציבורי רחב - מי-טו לכולם, חוץ מאשר כשמדובר בעניינים שקשורים אליי", אמר.

בהמשך, נתניהו יצא מאולם הדיונים בעקבות התנגדות שהעלה סנגורו, עו"ד עמית חדד. כאשר התבקש לשוב לאולם, ביקש להמתין מספר דקות נוספות. דוברו ציין כי "אוסטרלי על הקו, והדיון יצא להפסקה.

נתניהו השיב כי לשיטתו הפרקליטות בחרה להתעלם מתופעות דומות במקומות אחרים, וטען כי גם בכלי תקשורת אחרים נהוג לעדכן ולתאם. לדבריו, לא נבדקה התנהלותם של מו"לים כמו נוני מוזס או אלי עזור, אף שלטענתו מדובר בפרקטיקה שגרתית. "מו"ל מתערב, משנה ומשפיע - לא מדי פעם, אלא באופן קבוע", אמר, והוסיף כי במקרה של וואלה מדובר במעורבות שולית וזניחה מאוד ביחס למה שקורה בכלי תקשורת אחרים.

בהמשך הדיון אמר נתניהו כי כבר טען קודם לכן שמדובר ב"צימוקי פראבדה", והוסיף כי אינו יודע כיצד היו הדברים מתנהלים אלמלא פנו לאלוביץ' מעת לעת. תירוש השיבה כי שניהם מסכימים שללא אלוביץ' המערכת הייתה פועלת אחרת, והציגה תכתובת שבה כתב מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה לראש מערכת החדשות דאז, מיכל קליין, כי חשוב שהפרסום ייכנס ל"בוקסת" החדשות. בהמשך עדכן ישועה את איריס אלוביץ' שהידיעה שובצה שם, ואלוביץ' השיבה כי הדבר מצוין וביקשה להודיע על כך לגורמים הרלוונטיים. תירוש שאלה את נתניהו אם מקובל לעדכן דוברים עם פרסום ידיעה.

נתניהו השיב כי דווקא מקרים כאלה הוסתרו, לטענתו, וכי לא נבחנה התנהלות דומה בכלי תקשורת אחרים, בהם כאלה שבשליטת מו"לים כמו נוני מוזס ואלי עזור. לדבריו, התערבות של מו"לים בתכנים היא תופעה שגרתית ונפוצה, שאינה מתרחשת לעיתים רחוקות אלא באופן מתמיד. הוא הוסיף כי במקרה הנדון היקף הפניות היה מצומצם וכי מדובר באתר שולי יחסית, וכי רמת המעורבות במקרה זה הייתה מזערית בהשוואה להתנהלותם של מו"לים אחרים.

אתמול, הדיון הפך סוער סביב השאלה האם נתניהו עודכן על ידי דוברו ניר חפץ בנוגע לכתבה מסוימת באתר וואלה, נתניהו התרעם ואמר לעורכת הדין יהודית תירוש מטעם התביעה כי היא "לא מרשימה אף אחד".