התשלום מהלוביסט הקטארי, והדרישה ממשרד רה"מ: גילויים חדשים בפרשת פלדשטיין | אבישי גרינצייג

גילויים חדשים בפרשת אלי פלדשטיין והמסרים הקטאריים: פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג חשף הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ' את הראייה שמוכיחה: למה באמת יועד הכסף שהוא קיבל מהלוביסט הקטארי.

מעורכי דינו של פלדשטיין נמסר בתגובה: "ההודעה מנותקת מהקשרה. פלדשטיין הגיש דרישת תשלום אחת בגין חודש אפריל 2024. במשך כל התקופה ניסו פלדשטיין ואוריך להסדיר את התשלום לפלדשטיין באמצעות משרד ראש הממשלה. בינתיים, עד שנושא תשלום שכרו יוסדר, אוריך סידר לפלדשטיין תשלום דרך מקור אחר. ההודעה המוצגת בכתבה נשלחה לאחר ארבעה חודשים בהם לא סודר תשלום דרך משרד ראש הממשלה ועל כך פלדשטיין הביע טרוניה בפני הגורם האמון במשרד ראש הממשלה, לבקשתו של יונתן אוריך".