בית המשפט קצב חמישה ימים לשר בן גביר לקדם את רינת סבן

בית המשפט המחוזי בירושלים דחה היום (רביעי) את התנהלות השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, וקבע לוח זמנים סופי לקידומה של רפ"ק רינת סבן לדרגת סגן-ניצב (סנ"צ).

בהחלטה חריפה שניתנה במסגרת בקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט, קבע השופט דוד גדעוני כי השר אינו רשאי לעכב את פסק הדין על דעת עצמו, והבהיר כי ככל שהמינוי לא יאושר עד ליום 23 במרץ 2026, הוא ייכנס לתוקף רטרואקטיבית (מאפריל 2025) מכוח צו שיפוטי, גם ללא חתימת השר.

החלטה זו מגיעה לאחר שפסק דין קודם מחודש פברואר הורה על קידומה של סבן "בלא דיחוי". למרות שבית המשפט דחה את בקשת השר לעיכוב ביצוע, הודיע בן גביר כי אין בכוונתו לאשר את הקידום עד למיצוי הליכי הערעור.

השופט גדעוני מתח ביקורת על עמדה זו וציין כי "השר החליט שלא למלא אחר פסק הדין לפרק זמן בלתי ידוע", וכי מדובר בסיטואציה המעוררת קושי מיוחד כאשר מדובר בשר בממשלה החייב בציות לשלטון החוק.

לפי החלטת השופט, מאחר שהשר לא פעל בתוך למעלה מחודש, בית המשפט הגדיר מועד סופי לביצוע הפעולה "הפשוטה" של חתימה על המינוי. לראשונה בתיק זה, נקבע כי הקידום ישתכלל באופן אוטומטי אם השר ימשיך בסירובו, כדי למנוע פגיעה נוספת בעותרת ובעצמאות המשטרה. כמו כן, השר חויב בתשלום הוצאות משפט לעותרות בסך 2,500 ש"ח בגין הגשת בקשה זו.

נזכיר כי רפ"ק רינת סבן עתרה לבית המשפט לאחר שקידומה עוכב במשך יותר מעשרה חודשים, חרף עמדת המשטרה והמפכ"ל דני לוי לפיה היא ראויה לקידום. בעתירה נטען כי העיכוב נובע משיקולים זרים המנסים להרתיע גורמי חקירה במשטרה.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר תקף בחריפות ומסר כי "מדובר בעבריינית שאינה ראויה להיות קצינה במשטרת ישראל. הפסיקה היא בושה".