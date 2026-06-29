הפרקליטות צפויה לקיים בימים הקרובים דיון פנימי בעקבות המלצת הרכב השופטים במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לשקול את משיכת סעיף השוחד מכתב האישום, כך חשף הערב (שני) פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג.

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נכון לעכשיו טרם התקיימה ישיבה בנושא ולא התקבלה כל החלטה אם לאמץ את המלצת בית המשפט או לדחותה. בפרקליטות הופתעו מהאמירה של השופטים, אף שמדובר בהמלצה הדומה לזו שנשמעה מצד ההרכב כבר לפני כשלוש שנים.

מוקדם יותר היום, הרכב השופטים במשפטו של נתניהו פנה לצוות התביעה והבהיר כי עמדתם העקרונית לא השתנתה: גם לאחר שמיעת עדותו של נתניהו, שנפרסה על פני השנה וחצי האחרונות, השופטים נותרו בדעתם מיוני 2023 - כי על התביעה לסגת מאישום השוחד.