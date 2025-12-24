לאחר חשיפת i24NEWS: עורך הדין של ארי רוזנפלד מבקש לקבל את חומרי החקירה על פלדשטיין-אסנהיים

עורך דינו של הנגד ארי רוזנפלד פנה היום (רביעי) לפרקליטות המדינה, בבקשה לקבל אליו את כל חומרי החקירה בעניינם של אלי פלדשטיין ועמרי אסנהיים, זאת לאחר חשיפת i24NEWS בנושא.

בפנייה נכתב כי ההתכתבויות בין השניים לבין עורך אתר ynet לא נכללו בחומרי החקירה שהועברו לידיהם של עורכי דינו של רוזנפלד. כמו כן נכתב שהאופן שבו פלדשטיין ביקש מאסנהיים להציג אותו בפני עורך ynet תואמת להתנהלותו של פלדשטיין עם רוזנפלד, וכך למעשה הונה אותו לחשוב שכל הפעולות של פלדשטיין נעשות במסגרת משרד ראש הממשלה.

אתמול חשף פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג את ההתכתבויות של העיתונאי עמרי אסנהיים עם אלי פלדשטיין. השניים ניסו לקדם את פרסום הידיעה באתר ynet, לאחר שפורסמה בעיתון ה"בילד" הגרמני כדי לעקוף את הצנזורה, כאשר אסנהיים שימש כמתווך בין פלדשטיין לאתר ynet. בתום התכתבות חוזרת בין אסנהיים ועורך אתר ynet, העיתונאי העלה את השניים לשיחת ועידה, כאשר הוא מסתיר את היותו של פלדשטיין דוברו הצבאי של ראש הממשלה.

i24NEWS

כזכור, ארי רוזנפלד הוא נגד המודיעין אשר העביר את המסמכים המסווגים לאלי פלדשטיין, ששימש כדוברו הצבאי של ראש הממשלה. למרות הגשת כתב האישום נגדו, בית המשפט ביטל את ההגבלות על רוזנפלד, בשל "חוסר מסוכנות".