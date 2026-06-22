כתב אישום הוגש נגד תושב ראשון לציון בשנות ה־30 לחייו אשר תקף, יחד עם שני אחיו הקטינים, חייל באמצעות פטיש בערב יום העצמאות - ונמלט מהארץ. אחיו הקטינים נעצרו זמן קצר לאחר האירוע, בעוד שהוא עצמו נמלט מהארץ. עם שובו לישראל - הוא נעצר בנתב"ג והובא לחקירה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

מכתב האישום שהוגש במהלך סוף השבוע לבית המשפט עולה כי הנאשם תקף תחילה שני עוברי אורח שהלכו לתומם ברחוב, לאחר שלטענתו "נכנסו לשטח שלו". בהמשך, הבחין בחייל ושני חבריו שצעדו בצדו השני של הרחוב.

הנאשם קרא לעברם "עופו מפה", נטל פטיש מאתר בנייה סמוך והתקדם לעברם יחד עם אחיו. כתוצאה מהתקיפה, נפצע אחד מהם באורח בינוני ופונה למרכז הרפואי לניאדו כשהוא סובל משבר בגולגולת.

בהמשך, סיפר הנאשם: "הסתכלתי מסביב אם יש משהו להחזיק ביד. היה שם פטיש בתוך דלי שיפוצים בבניין. אם לא היה פטיש, הייתי לוקח אבן או מקל".