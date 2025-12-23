לוין לאחר החלטת בג"ץ: "המערכת איבדה את הבושה"

שר המשפטים יריב לוין מגיב היום (שלישי) על דחיית בג"ץ למנות את השופט קולה למלווה חקירת הפצ"רית. לוין אמר: "מהיום שהתפוצצה פרשת הפצ"רית היה ברור שבמשטרה לא מתכוונים לקיים חקירה אמיתית. פעולות חקירה בסיסיות לא נעשו, עדי מפתח לא נחקרו, והומצאה במשטרה מדיניות חדשה של הימנעות ממעצרים, אשר כשלעצמה הייתה שיבוש של החקירה".

עוד הוסיף לוין: "מאז מינויו של קולה, ולאחר מכן גם כאשר ניסיתי למנות לתפקיד את השופט בדימוס בן חמו, לא חדלים שופטי בג"ץ מתעלולים, במטרה לסכל מינוי מלווה ולאפשר למשטרה להמשיך בהתנהלותה החמורה. פעם אחר פעם אתגרתי את בית המשפט במינויים ראויים ובפתרונות לבעיות המומצאות אשר השופטים העלו יש מאין".

לוין מאשים את בג"ץ: "השופטים קבעו כללים שמצמצמים לאפס את האפשרות למנות מלווה נטול פניות. כל השמות שנזרקו לחלל האוויר נבדקו ולא עמדו בקריטריונים. כך נראית מערכת אשר איבדה את הבושה, אשר יודעת שריחות השחיתות והאיפה ואיפה עולים ממנה, ואשר נאחזת נואשות בשררה ובכוח גם במחיר אובדן מוחלט של אמון הציבור בה ובראשיה".

בג"ץ דחה היום את בקשת שר המשפטים לוין וקבע כי אין אפשרות למנות את השופט בדימוס אשר קולה כגורם מלווה לחקירת הפצ"רית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי.

על פי בג"ץ המינוי לא יאתפשר גם אם יצא ל"חופשה" מתפקידו כנציב תלונות הציבור על שופטים. בית המשפט הדגיש כי אינו נותן חוות דעת מקדמיות וכי המינוי אינו עולה בקנה אחד עם הוראות החוק.

שבוע שעבר לוין הודיע לבג"ץ שהוא לא מצא מועמד מתאים לליווי חקירת הפצ"רית לשעבר. הוא הוסיף וביקש מהשופטים לבחון מחדש את מינויו של השופט בדימוס אשר קולה, שייצא לצורך כך לחופשה קצרה מתפקידו כנציב תלונות הציבור על השופטים.

i24NEWS

השר לוין לא עדכן את הנציב קולה מראש על הבקשה הזו. בעבר קולה הבהיר פומבית וחד משמעית שהוא לא מתכוון להשעות את עצמו או לצאת לחופשה מתפקידו לצורך ליווי פרשת הפצ"רית.

לפני כחודש קולה הודיע כי הוא קיבל על עצמו את תיק חקירת הדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן, בו חשודה הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי. השופט לשעבר ציין כי הוא עדכן את כל הגורמים הנוגעים בדבר ושייפעל "בכפוף לכל דין".