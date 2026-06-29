בג"ץ קיבל את העתירות נגד מבקר המדינה: בדיקת אירועי 7.10 נעשתה בחוסר סמכות

בג"ץ קיבל היום (שני) פה אחד שתי עתירות נגד שמונה דוחות ביקורת של מבקר המדינה מתניהו אנגלמן העוסקים באירועי 7 באוקטובר. אחת העתירות עסקה בטענה כי ארבעה מהליכי הביקורת חרגו מסמכותו של המבקר כפי שנקבעה בחוק-יסוד: מבקר המדינה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בעתירה השנייה נטען כי בארבעה הליכי ביקורת נוספים נפגעה זכות הטיעון של גורמים שעלולים להיות מושפעים ממסקנות הדוחות, מאחר שלא נשמעו לפני גיבוש טיוטות הביקורת אלא רק לאחר מכן. בית המשפט העליון קיבל את שתי העתירות פה אחד.

כזכור, שבוע שעבר מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, מתח ביקורת קשה על החלטת בג"ץ להקפיא את פרסום הדו"חות שעוסקים בחקר אירועי שבעה באוקטובר. "מי מפחד מהאמת ומקבלת אחריות?, תהה.

הדברים נאמרו בשיחה בוועידת השלטון המקומי, "מוני אקספו", בתל אביב. על דו"ח הנובה שבג"ץ אוסר לפרסם אמר המבקר: "מדובר בדו"ח מהדהד, חמור וחשוב ביותר לשם הפקת לקחים. הציבור, ובפרט ההורים שילדיהם נרצחו, זכאים לקבל תשובות".

אנגלמן תקף: "יש לנו שמונה דו"חות שבהתאם להחלטת בג"ץ מוקפאים לעת הזו. ארבעה מהם הם טיוטות שנשלחו כבר ביולי בשנה הקודמת, וארבעה עוסקים בסוגיות ליבת הכשל. אני רק רוצה להגיד שבין הדו"חות שכרגע מוקפאים, נמצא הדו"ח על רישוי המסיבה ברעים ואבטחתה, מסיבה שנרצחו בה קרוב ל-400 איש, ואחרים נאנסו ונחטפו. אני חושב שהציבור זכאי לקבל תשובות.