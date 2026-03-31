המסר מישראל למנהיגים האירופאים על חוק עונש מוות למחבלים: "חכו לבג"ץ"

פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג, פרסם הערב (שלישי) כי בכיר ישראלי העביר מסר למדינות אירופה בעניין חוק עונש מוות למחבלים: החוק מותיר את שיקול הדעת לשופטים, החוק מאפשר זכות ערעור, והוא משאיר לנשיא המדינה את הסמכות להעניק חנינה או להמתיק את העונש, כפי שמקובל בארצות הברית.

מסר נוסף שמועבר מירושלים למנהיגים האירופאים: לפני שאתם מקבלים החלטה ונוקטים בסנקציות נגדנו, תמתינו לראות האם בג"ץ פוסל את החוק.

בתוך כך, הנציג העליון מטעם האיחוד האירופי הגיב להעברת החוק: "לאיחוד עמדה עקרונית נגד עונש המוות בכל המקרים ובכל הנסיבות. ישראל קיימה זה מכבר הקפאה דה פקטו על הוצאות להורג ועל גזר דין עונש מוות, ובכך הובילה דוגמה ומופת באזור למרות סביבה ביטחונית מורכבת. אישור הצעת החוק מסמן נסיגה חמורה מפרקטיקה זו וממחויבויותיה של ישראל עצמה. אנו מודאגים מאוד מהאופי המפלה דה פקטו של הצעת החוק".

"בהתאם למאמצינו הגלובליים לביטול אוניברסלי של עונש המוות, האיחוד האירופי קורא לישראל לדבוק בעמדתה העקרונית הקודמת ובחובותיה על פי המשפט הבינלאומי, כמו גם במחויבותה לעקרונות דמוקרטיים, כפי שמשתקף גם בהוראות הסכם ההתאגדות בין האיחוד האירופי לישראל. עונש המוות הוא הפרה של הזכות לחיים ואינו ניתן לביצוע ללא פגיעה בזכות המוחלטת להיות חופשי מעינויים והתעללות אחרת. לעונש מוות אין גם השפעה מרתיעה מוכחת והוא הופך כל טעות שיפוטית לבלתי הפיכה", הוסיף.