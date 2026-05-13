בתום חקירה משותפת של שירות הביטחון הכללי (שב"כ) והיחידה המרכזית במחוז ש"י, יוגש כתב אישום נגד המחבל דואס חסון בגין רצח יהודה שרמן ז"ל. מהחקירה עולה כי ב-21 במרץ 2026, הבחין חסון בשלושה ישראלים שנסעו ברכב שטח בתוך הכפר בית אומרין וקיבל החלטה רגעית לפגוע בהם. הוא החל במרדף עם הטנדר שבבעלותו וניגח את רכבם בעוצמה בנקודה שגרמה לו להידרדר לוואדי, מה שהוביל למותו של שרמן ז"ל ולפציעת אחיו.

דוברות המשטרה

במהלך החקירה פשטו כוחות הביטחון על בית משפחתו של המחבל, שם נעצר גם בנו בחשד למעורבות באירוע. בחיפוש שנערך במקום נתפסו אמצעי לחימה, בהם נשק מאולתר מסוג "קרלו" ורובה צייד, וגם נגדו צפוי להיות מוגש כתב אישום בימים הקרובים. הפרקליטות הצבאית צפויה להגיש את כתב האישום הרשמי נגד חסון בקרוב, לאחר שחוקרי הזיהוי הפלילי ובוחני התאונות גיבשו תשתית עובדתית המוכיחה כי מדובר ברצח בכוונת תחילה.

הגשת כתב האישום מסכמת תהליך חקירה שהחל בחשד לתאונת דרכים קטלנית, אך הפך לפיגוע טרור לאומני לאחר הודאת המחבל ושחזור המעשה. דניאל, אחיו של יהודה שנפצע באירוע, תיאר ממיטת בית החולים כיצד המחבל המתין להם בצד הדרך וניגח אותם לעבר המצוק. העדות הקשה כללה גם תיאור של המון פלסטיני שהגיע לזירה והשליך אבנים על הפצועים, אירוע שהוביל לקביעה סופית כי מדובר בפיגוע שכוון לרצוח יהודים בשל זהותם.

אביו של הנרצח, יהושע שרמן, התייחס לכוונת כוחות הביטחון להגיש כתב אישום נגד המחבל שרצח את בנו יהודה שמואל הי"ד: "מברך על כך שהצדק מתחיל לצאת לאור. מבחינתנו, כפי שהיה ברור מהרגע הראשון, מדובר בפיגוע טרור לאומני לכל דבר ולא בתאונה, ואנו שמחים שגופי הביטחון, המשטרה והשב"כ הגיעו למסקנה החד-משמעית הזו. אנו מצפים כי המערכת תמצה עם המחבל את מלוא חומרת הדין, ומאמינים כי עונשו הראוי הוא עונש מוות".