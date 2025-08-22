בת 77 חזרה ברגל מהסופר, עבריינים דרסו אותה למוות בעת מרדף

מומלצים -

כתב אישום הוגש היום (שישי) נגד אמיר וזוז בן ה-29, אחיו האדי חסן בן ה-20 וחברם ניהאד אחרס בן ה-24, תושבי באר שבע, בגין רצח באדישות. זאת, לאחר שגרמו למותה של ארלט חביבה ז׳נו בת ה-77. הולכת הרגל חזרה לביתה עם קניות מהסופר כאשר השלושה ביצעו מרדף עם עבריינים אחרים בעיר, עלו עם רכבם על המדרכה ופגעו בה.

על פי כתב האישום, שהוגש על-ידי עו"ד סיגל דהן הירש מפרקליטות מחוז דרום, בין הנאשמים לבין חבורה עבריינית שוררת יריבות מתמשכת על רקע מאבקי שליטה בעיר. לפני כחודש הגיע המתלונן, שהנו חברו של אחד מבני החבורה העבריינית למאפייה בבאר שבע. באותה עת שהו במאפייה הנאשמים. לאחר שהנאשם חסן הבחין במתלונן, הודיע על כך לאחרס, וזה האחרון יצא לעבר רכבו של המתלונן והתעמת עמו על רקע תמונה שהעלה לרשתות החברתיות עם אותו חבר החבורה. בהמשך התפתח עימות, והנאשמים החלו במרדף אחרי המתלוננים כשהם מצוידים בסכינים.

במהלך המרדף נסעו הנאשמים במהירות תוך ניסיון לחסום את רכב המתלוננים ולפגוע בו. בשלב מסוים דחקו את רכבם לעבר כלי רכב חונים, פגעו ברכב נוסף, ואף איימו על המתלוננים כי "יעצרו בצד כי הם מתים". בהמשך, בעת שהמתלוננים ניסו להימלט, פגע רכבם קלות ברכבם של הנאשמים. אז איבד וזוז את השליטה על הרכב, עלה על אי תנועה ופגעה בהולכת הרגל שעמדה עליו.

הנאשמים גררו את הולכת הרגל תחת רכבם, חצו את אי התנועה לנתיב הנגדי, פגעו ברכב נוסף ונעצרו רק לאחר שהתנגשו בעץ דקל. הולכת הרגל הובהלה לבית החולים סורוקה, שם נקבע מותה.

לאחר האירוע השליכו הנאשמים את הסכינים ושלט הרכב במטרה להקשות על התחקות המשטרה אחר מעורבותם. בנוסף, חזרו חסן ואחרס למאפייה והורו לעובד במקום למחוק ממצלמות האבטחה תיעודים של הנאשמים והאירועים שקדמו למעשה.

בבקשת המעצר שהוגשה במקביל ציינה עו"ד דהן-הירש: ״בשל הקשר שבין המתלונן לבין מסוכסכים, תקפו הנאשמים את המתלונן על לא עוול בכפו, שלפו לעברו סכין והחליטו לנהל אחריו מרדף כדי ללכוד אותו ברשתם, בשעה שהרחובות הומי הולכי ותנועת כלי הרכב פעילה, והכל נעשה תוך שהם מסכנים את המתלוננים, את משתמשי הדרך ועוברי אורח, והם מודעים לכך שהתנהגותם יכולה להוביל לתוצאה הקטלנית שלא איחרה לבוא״.

כתב האישום מייחס לשלושת הנאשמים עבירות של רצח באדישות, סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה, החזקת סכין, שיבוש מהלכי משפט והשמדת ראיה. לוזוז מיוחסות גם עבירות של נהיגה בזמן פסילה או בניגוד לתנאים, גניבת רכב ושינוי זהות של רכב או חלק ממנו, לאחר שנטל ללא רשות רכב ששימש למרדף, החליף את לוחיות הזיהוי ונהג בו למרות היותו פסול מלהחזיק ברישיון נהיגה.