פרסום ראשון: היועמ"שית אישרה חקירה נגד השר מיקי זוהר בפרשת "יד לוחצת יד"

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה אישרה הערב (שלישי) חקירה נגד השר מיקי זוהר מה"ליכוד" בגין פרשת השוחד של ההסתדרות. פרשן i24NEWS לענייני משפט, אבישי גרינצייג, פרסם הערב ב"המהדורה המרכזית" לראשונה את כל הפרטים.

המשטרה פנתה לפני כשנה ליועמ"שית: התקבל מידע, ממש כבדרך אגב, בזמן שאנחנו מאזינים לאדם אחר, על מעורבות של השר מיקי זוהר בפרשת "יד לוחצת יד". לטענת המשטרה - יש ראיות למעשי שוחד נגד זוהר.

היועצת אישרה להתקדם עם חקירה סמויה נגד מיקי זוהר. כעת תתקיים ישיבה האם להתקדם לחקירה גלויה נגדו, לאור הממצאים נגד עזרא גבאי בחקירתו ונגד מעורבים נוספים.

מיקי זוהר טען אתמול בתגובה: "אין לי שום קשר לפרשה".

יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד, נעצר אמש בפשיטת ענק של המשטרה על משרדי הארגון בחשד לשחיתות. לצידו נעצרו בנוסף עשרות בכירים ועובדים. אמש, הוארך מעצרו ומעצר אשתו, הילה קניסטר בר-דוב, בשמונה ימים. עילת המעצר המרכזית היא חשש לשיבוש חקירה וחשש מיכולת להשפיע על עדים ואנשים הכפופים לו מעצם מעמדו.

צפו בדיווח המלא מתוך "המהדורה המרכזית" - בראש בעמוד