ועדת הצוללות פרסמה את מסקנותיה: "ליקויים עמוקים, הקבינט היה חותמת גומי"

ועדת החקירה הממלכתית בראשות נשיא העליון בדימוס אשר גרוניס, הידועה כ"ועדת הצוללות", פרסמה היום (ראשון) את חלקו הראשון של הדו"ח, המתמקד בליקויים המערכתיים בפרשות רכש כלי השיט.

הדו"ח קובע כי נמצאו "ליקויים מערכתיים היורדים לשורשם של תהליכים", וכי התנהלות הממשלות לאורך השנים סיכנה את ביטחון המדינה.הוועדה, שהגישה את הממצאים לממשלה, הבהירה כי פרסום המסקנות האישיות לגבי המוזהרים בפרשה מתעכב בשלב זה, בשל עתירות שהגישו לבג"ץ.

מהדו"ח עולה תמונה קשה של קבלת החלטות. לפי הדו"ח, הקבינט שימש כ"חותמת גומי" - הוועדה קבעה כי הקבינט המדיני-ביטחוני לא באמת עיצב את בניין הכוח. חברי קבינט העידו כי שימשו "חותמת גומי" להחלטות שהתקבלו במערכת הביטחון.

עוד עולה כי המל"ל חרג מסמכותו. נקבע כי המטה לביטחון לאומי כשל בתפקידו. ראש המל"ל ועובדיו עסקו בביצוע החלטות, כולל עיסוק ברכש וניהול קשרים עם גורמים מסחריים, בניגוד לייעודם כגוף מטה מייעץ.

כמו כן, הוועדה טוענת כי חיל הים הציג נתונים מניפולטיביים. הוועדה מצאה חריגה מנורמות התנהלות מקובלות בחיל הים, שכללה תיאום עמדות עם גורמים מסחריים, הצגת נתונים מניפולטיביים למקבלי ההחלטות וניהול מגעים עוקפי-נהלים עם הדרג המדיני.

"במקום לקבוע מדיניות ואסטרטגיה קיבלו הממשלות החלטות נקודתיות והתעלמו מהתמונה הכוללת של צורכי הביטחון באופן שסיכן את ביטחון המדינה", נכתב בדו"ח. כמו כן צוין כי מכירת הצוללות למצרים (צד ג') התנהלה ב"אנדרלמוסיה".

לאור הממצאים, המליצה הוועדה להקים ועדה קבועה המורכבת מאנשי מקצוע שתייעץ לדרג המדיני, להפוך את חטיבת התכנון באג"ת לגוף משותף למשרד הביטחון ולצה"ל, ולקבוע תהליך מחייב שבו הממשלה קובעת סדרי עדיפויות וצה"ל מגבש תר"ש (תוכנית רב-שנתית) בהתאם. כמו כן, הומלץ לרמטכ"ל לתחקר את התרבות הארגונית בחיל הים.

יו"ר המחנה הממלכתי, בני גנץ, שהקים את הוועדה כשר הביטחון, הגיב: "מסקנות הוועדה הן עוד הוכחה לכמה חשובה הקמת ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את האסון הגדול ביותר שידענו. כמו שהקמנו את ועדת החקירה הממלכתית לפרשת הצוללות - אנחנו נקים גם ועדת חקירה ממלכתית לשבעה באוקטובר".

כזכור, השופט בדימוס גרוניס אושפז בביה"ח ביום שלישי לאחר שפונה במצב קשה, אך הוא שב לפעילות לאחר שמצבו השתפר והוביל את פרסום הדו"ח.

פרשת הצוללות, הידועה גם כתיק 3000, נסובה סביב שתי עסקאות רכש שניהלה המדינה עם תאגיד "טיסנקורפ" הגרמני, במסגרתן קצינים בכירים ועובדי ציבור דרשו ולקחו שוחד כדי לקדם את העסקאות בין התאגיד למדינת ישראל.