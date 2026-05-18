בן 64 ממזרח ירושלים נעצר בסוף השבוע האחרון בחשד שתקף יהודים שפגעו בחנותו ברובע המוסלמי בעיר העתיקה בירושלים. המשטרה הגישה בקשה להאריך את מעצרו בחמישה ימים, ייחסה לו תקיפה ממניע גזעני - וטענה כי הוא אף פצע את אחד המוערבים שנזקק לטיפול בבית החולים.

אך לאחר עיון בחומר הראיות, הורה שופט בית משפט השלום, אריאל ארליך, על שחרורו של החשוד ממעצר, תוך שהוא מתח ביקורת על התנהלות המשטרה. "חומר החקירה אינו תומך בחשדות המיוחסים למשיב. מסרטונים שהוצגו לי על גבי הטלפון הנייד ממצלמות רחוב, שתיעדו חלקים משמעותיים מן האירוע, עולה לכאורה כי המשיב ניסה להגן על חנותו מפני בוזזים ומציקים. בתחילה היו אלה ילדים, המשיב רדף אחריהם והניסם, ואחר כך תקפו את המשיב ואת חנותו נערים ובגירים. מן הסרטון נראה כי המשיב ניסה להתגונן ולהניס אותם באמצעות מטאטא".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

עוד ציין השופט בהחלטת השחרור כי "דוח פעולה של שוטרים מתאר כי יהודי שנפצע בראשו התלונן בפני השוטרים כי ערבי פצע אותו, ואחר כך הצביע בפני השוטרים על המשיב כמי שתקף אותו עם מקל של מטאטא. אלא שכאמור, יתר הראיות אינן תומכות בכך שהמשיב יזם את התקיפה".

בסיום החלטתו כתב השופט: "מומלץ לבדוק אם יש מקום לאתר ולחקור את התוקפים מן הצד השני".

סנגורו של החשוד אמר: "הוא בעל חנות ברחוב הגיא. הוא קם בבוקר והולך כדי לפרנס את עצמו, את משפחתו ואת ילדיו. הוא אומר שביום הזה הוא אמר לכל הילדים שלא יעזרו לו בחנות, כי הוא יודע מה יקרה אם יש צעירים בחנות. ההתגרות החלה ב-17:00, הפילו לו סחורה והלכו. אלה פעמים רבות, לא פעם אחת. הולכים וחוזרים. אנו מעבר לאפליה, חוק שמכילים אותה על קבוצה אחת ועל האחרת לא, זה אפרטהייד".