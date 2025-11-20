"למלא בגפרורים": ההתכתבויות חושפות - כך נערכו מציתי הפחים בסביבת בית רה"מ | אבישי גרינצייג

בהודעות באפליקציית "סיגנל" שפורסם היום (חמישי) הפרשן לענייני משפט של i24NEWS, אבישי גרינצייג, נחשף כיצד התכוננו מציתי הפחים סביב בית ראש הממשלה בנימין נתניהו בירושלים. "גפרורים בכמה כיסים, להספיג בהרבה רוטב בלי חשש", נכתב באחת מההתכתבויות.

עוד נכתב באפליקציה: "ביגוד בכמה סטים להחלפה, כולל שפם/זקן של שמוליק, כולל כיסויי פנים וכובעים". בעקבות ההצתות בהפגנות האלימות בירושלים, נגרם נזק רב לרכוש, כולל לכלי רכב חונים ברחוב.

על פי כתבי האישום, קשרו הנאשמים יחד עם אחרים להצית שישה מוקדים שונים בשכונת רחביה, בסמוך לבית ראש הממשלה, בכוונה לייצר "טבעת אש" במרחק מהבית. לצורך כך, התארגנו הנאשמים מבעוד מועד, הקימו קבוצה ייעודית באפליקציית הסיגנל, קיימו תדרוך מתוכנן, חילקו ביניהם משימות לביצוע ההצתות והצטיידו בחומרים דליקים.

ביום 3.9.2025, בשעה 06:29 לערך, הוצתו במסגרת התוכנית חמש מחזוריות בחמישה מוקדים שונים סביב בית ראש הממשלה, וכתוצאה מכך התפשטו שריפות שפגעו בצמחייה, ברכוש ובכלי רכב של תושב המקום, ואף יצרו סיכון לבטיחות דיירי בניין סמוך, אשר נאלצו להתפנות. במסגרת התוכנית, פעלו הנאשמים לשיבוש הליכי משפט, בין השאר בהסוואת דמותם בעת ולאחר ביצוע העבירות ובמחיקת ראיות מפלילות.

כמו כן, בעקבות הצתת הפחים, נשרף רכבו של מילואימניק ופונה בניין מדייריו. נציג המשטרה ציין בדיון בעניינו של עמוס דורון שחשוד הצתת הפח שהביא לנזק המשמעותי, כי הוא הגיע מחופש למקום והציג לשופטת סרטון ממצלמת אבטחה.