אבישי גרינצייג פרשננו צולל לעומק הדברים עם הפוליטיקאים הבכירים, ומעמת אותם עם השאלה מה הם עשו עבורנו בקדנציה הזאת ומה הם מבטיחים אם ייבחרו שוב. והערב (חמישי) שר המשפטים יריב לוין בראיון מיוחד מדבר על התקיפה האפשרית באיראן, מספר מהם ההישגים שלו במערכת המשפט, ומסביר שלא מכנה את השופט עמית "נשיא" גם בגלל ענייני "כבוד".

הפודקאסט המלא יתפרסם מחר באתר