איראן והמאבק נגד הנשיא עמית: השר לוין בריאיון מיוחד לאבישי גרינצייג
שר המשפטים יריב לוין מדבר על התקיפה האפשרית באיראן, מספר מהם ההישגים שלו במערכת המשפט • מסביר שלא מכנה את השופט עמית נשיא גם בגלל ענייני "כבוד" • הצוללת של גרינצייג
אבישי גרינצייגפרשן לענייני משפט
1 דקות קריאה
אבישי גרינצייג פרשננו צולל לעומק הדברים עם הפוליטיקאים הבכירים, ומעמת אותם עם השאלה מה הם עשו עבורנו בקדנציה הזאת ומה הם מבטיחים אם ייבחרו שוב. והערב (חמישי) שר המשפטים יריב לוין בראיון מיוחד מדבר על התקיפה האפשרית באיראן, מספר מהם ההישגים שלו במערכת המשפט, ומסביר שלא מכנה את השופט עמית "נשיא" גם בגלל ענייני "כבוד".
הפודקאסט המלא יתפרסם מחר באתר
