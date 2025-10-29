הנאשם המרכזי בפרשת הצתת הפחים ליד מעון רה"מ ישוחרר לביתו

ערר הפרקליטות נדחה: בית המשפט העליון הורה הערב (רביעי) על שחרורו של מארק פויגל, הנאשם המרכזי בפרשיית הצתת הפחים ליד בית ראש הממשלה, למעצר בית. שופטת העליון דפנה ברק ארז כתבה בהחלטתה: "אני סבורה שהמדינה לא הניחה בסיס לקבלתו של הערער, והוא נדחה בזאת. החלטתו של בית המשפט המחוזי נותרת אפוא על כנה".

שלושת הנאשמים האחרים בפרשה שוחררו מוקדם יותר השבוע למעצר בית. הם התקבלו בתשואות מחוץ לבית המעצר, בו שהו מאז מעצרם. כזכור, הארבעה חשודים בהצתת פחים סמוך למעון רה"מ בשכונת רחביה, שהביאו להבערת רכבו של חייל מילואים במחאה למען החטופים. הם עצורים מאז יום האירוע ב- 3 בספטמבר 2025.

כזכור, לפני כחודש הגישה הפרקליטות לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד ארבעה פעילי המחאה: מארק פויגל (57) מתל אביב, עמוס דורון (60) מרמת גן, שמואל ראובני (61) מהרצליה ואייל גילר (54) מנתיב העשרה.

על פי כתבי האישום, קשרו הנאשמים יחד עם אחרים להצית שישה מוקדים שונים בשכונת רחביה, בסמוך לבית ראש הממשלה, בכוונה לייצר "טבעת אש" במרחק מהבית. לצורך כך, התארגנו הנאשמים מבעוד מועד, הקימו קבוצה ייעודית באפליקציית הסיגנל, קיימו תדרוך מתוכנן, חילקו ביניהם משימות לביצוע ההצתות והצטיידו בחומרים דליקים.

ביום 3.9.2025, בשעה 06:29 לערך, הוצתו במסגרת התוכנית חמש מחזוריות בחמישה מוקדים שונים סביב בית ראש הממשלה, וכתוצאה מכך התפשטו שריפות שפגעו בצמחייה, ברכוש ובכלי רכב של תושב המקום, ואף יצרו סיכון לבטיחות דיירי בניין סמוך, אשר נאלצו להתפנות.

במסגרת התוכנית, פעלו הנאשמים לשיבוש הליכי משפט, בין השאר בהסוואת דמותם בעת ולאחר ביצוע העבירות ובמחיקת ראיות מפלילות. כמו כן, בעקבות הצתת הפחים, נשרף רכבו של מילואימניק ופונה בניין מדייריו.