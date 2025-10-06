כפי שפורסם ב-i24NEWS: גרטה טונברג גורשה מישראל - ליוון

כפי שפורסם לראשונה ב-i24NEWS: האקטיביסטית השבדית גרטה טונברג גורשה היום (שני) מישראל ליוו. המהלך התאפשר לאחר שממשלת יוון הסכימה לאסוף את טונברג במטוס עליו יעלו אזרחי המדינה שהשתתפו במשט לעזה ומוחזקים בישראל.

במשרד החוץ ציינו, כי לצד טונברג, גורשו 170 פעילים נוספים - אזרחי יוון, איטליה, צרפת, אירלנד, שבדיה, פולין, גרמניה, בולגריה, ליטא, אוסטריה, לוקסמבורג, פינלנד, דנמרק, סלובקיה, שוויץ, נורבגיה, בריטניה, סרביה וארצות הברית. הם המריאו משדה התעופה רמון, הסמוך לאילת, ליוון וסלובקיה.

לצד הפרטים הללו, הם פרסמו בחשבון ה-X הרשמי של המשרד שתי תמונות בהם נראים טונברג ופעילים נוספים כשהם ממתינים לטיסתם:

מוקדם יותר היום, בית משפט השלום בבאר שבע האריך היום עד ליום רביעי את מעצרה של אזרחית ספרד בשנות ה-50 לחייה, שהשתתפה במשט לעזה. היא נעצרה לאחר שנשכה סוהרת ביד שמאל, במהלך שהותה בכלא.

ראשית האירוע בשתי פעילות שסירבו להיכנס לתא, בעת שנלקחו לבדיקות רפואיות טרם גירושן מישראל. השתיים סירבו לקבל את הטיפול הרפואי, התנגדו למהלך, שכבו על הרצפה, חיבקו זו את זו ותפסו בעמודים בידיים וברגליים.

ל-i24NEWS נודע כי במהלך ניסיונות הסוהרות להשיבן לתא - השתיים בעטו והמשיכו להתנגד בכוח. אחת מהן, החשודה המרכזית, נשכה את אחת הסוהרות, סייעת רופא שיניים שנקראה לסייע. הסוהרת נזקקה לטיפול רפואי וקיבלה זריקת טטנוס.