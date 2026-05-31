נסגר התיק נגד בעל נכס שבו קרס קיר בטון - והרג צעיר בן 25

פרסום ראשון: הפרקליטות החליטה לסגור את התיק נגד בעל נכס בשכונת מאה שערים בירושלים, שבו קיר שקרס גרם למותו של תלמיד הישיבה, איציק שטיינברגר בן ה-25.

האירוע התרחש בינואר 2024, כאשר קיר בטון בדירת מגורים במבנה קרס על המנוח בעת ששהה במיטתו, כאשר באותו הזמן בוצעו עבודות שיפוץ מעבר לקיר. לאחר האסון, המשטרה עצרה מספר חשודים, בהם בעל הנכס והקבלן, בחשד לגרימת מוות בקלות דעת.

תיעוד מבצעי כב”ה מחוז ירושלים

החשד היה שהשניים ביצעו עבודות שיפוצים במבנה ישן ללא היתרים ובניגוד לאזהרות מפורשות של מהנדסים שהתריעו מראש בפני העירייה על סכנת קריסה מיידית של המבנה. בהמשך מעצרם הוארך בבית המשפט והם שוחררו בתנאים מגבילים. כעת, שנתיים וחצי אחרי האסון, החליטו בפרקליטות מחוז ירושלים לסגור את התיק נגד בעל הנכס בעילה של חוסר אשמה.

עו"ד יאיר אוחיון המייצג את בעל הנכס מסר בתגובה: "לצד הטרגדיה הקשה והצער העמוק על אובדן חיי אדם, נעשה עם מרשי צדק עם סגירת התיק בעניינו מחוסר אשמה. כבר בראשית ההליך טענתי כי הבנייה במקום בוצעה בהתאם להיתר בנייה, בליווי הנדסי כדין, וכי מרשי לא פשע ולא התרשל, ומסקנות החקירה והחומרים שנאספו בתיק מאששים עמדה זו".

"מרשי שיתף פעולה באופן מלא עם כלל הרשויות ומסר מידע וראיות רבות, אשר תרמו לבירור העובדות ולהוכחת היעדר אחריותו לאירוע המצער. אני מברך על ההחלטה הצודקת שהתקבלה, גם אם בחלוף כשנתיים וחצי, החלטה אשר שמה קץ לעננה הכבדה שרבצה מעל ראשו של מרשי לאורך כל התקופה".