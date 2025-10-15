פרסום ראשון: זו הראייה החדשה נגד חנמאל דורפמן

הראיה חדשה נגד ראש המטה של השר איתמר בן גביר, חנמאל דורפמן: במהדורה נחשף כי לאחרונה מח״ש הצליחה לשחזר התכתבות וואטסאפ של דורפמן עם מפקד מחוז ש״י משה פינצ׳י. האירוע התרחש כאשר פינצ׳י שימש כמזכירו הביטחוני של של בן גביר, רגע לפני שנכנס לתפקידו כמפקד מחוז ש״י וקיבל דרגת ניצב.

‏פינצ׳י עידכן את חנמאל בפרטי האירוע, ואומר לו שמדובר באירוע של הגנה עצמית וכי בכוונת המשטרה לזמן את חבר כיתת הכוננות לעדות פתוחה.

‏דורפמן עונה לו: ״מעולה. תראה שאף אחד לא חושב לקחת לו את הנשק בטעות״.

יצוין כי ‏ההתנהלות על פניו לא תקינה של התערבות דרג מדיני במהלך חקירה קונקרטית, אבל ספק רב מאוד אם אפשר לבסס מכך כתב אישום פלילי. כמור, מדובר על בקשה לוודא שלא לוקחים נשק לחבר כיתת כוננות שהותקף והגיב בירי להגנה עצמית.

צפו בדיווח המלא של הפרשן לענייני משפט של i24NEWS אבישי גרינצייג