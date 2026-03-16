פרסום ראשון: כמעט שנתיים לאחר מותה - אישום נגד בן הזוג של הילה מלכה החשוד ברצח | לי עייש

כמעט שנתיים לאחר מותה של הילה מלכה, שמתה לאחר ששתתה חומר רעיל, היום יוגש כתב אישום נגד בן זוגה, כאשר הסעיף המסתמן הוא המתה בקלות דעת.

כאמור, בתחילה הוא נחקר תחת אזהרה בחשד לגרימת מוות ברשלנות ושוחרר. כבר אז עלו סתירות בגרסאות שמסר לחוקרים.

בבדיקת פוליגרף שעבר נמצא כי הוא דובר שקר בשאלה האם הוא זה שהביא לה לשתות את הבקבוק עם החומר הרעיל.

בחודשים האחרונים הועבר התיק לחקירת יל״פ שפלה, שם נאספו ראיות נוספות שהובילו להחמרת החשד לעבירת רצח. במסגרת החקירה הצליחו החוקרים גם לאתר את הבקבוק ממנו שתתה. ממצאי הנתיחה העלו כי מלכה מתה משתיית כמות גדולה של סם אונס.