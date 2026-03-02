ישראל מנהלת מערכה נרחבת מול איראן, אך היום (שני) השופט חאלד כאבוב הורה לשחרר למעצר בית קטין בן 16, ובכך הפך את החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה.

השופט חאלד כבוב הופך את החלטת השופט זאיד פלאח, שהורה על מעצר עד תום ההליכים לנער כבן 16 שבמשך למעלה משנתיים צפה בתכני דאע"ש, למד איך להכין חומרי נפץ וחבלה, והחליט להצטרף לדאע"ש ולבצע פיגוע, ואף פנה לאנשים בעניין זה.

השופט פלאח כתב שהמסוכנות שלו חוצה גבולות, ולכן למרות שמדובר בקטין שעדיין לא הגיע לגיל 16 - לא ניתן לבטל את המסוכנות שלו, אלא במעצר מאחורי סורג ובריח.

"אדם בגילו של המשיב המחליט להצטרף, כאמור, לארגון הרצחני, ומחליט לבצע פיגוע, איננו ראוי לאמון שנתן בו בית המשפט, ואין מקום לבחון את סבלו בבית המעצר, עד כדי הוצאתו משם".

שופט העליון כבוב קיבל כאמור את הערר, והורה על שחרורו למעצר בית באיזוק אלקטרוני.

"החלטת בית המשפט המחוזי, בהיותה כה גורפת וכוללנית, ביחס לקטין כה צעיר בעת הרלוונטית והיום, הניצב בפני מעצר במתקן ביטחוני, חורגת מפסיקת בית משפט זה בדבר עיקרון אי-הכליאה והיות המעצר של קטין מוצא אחרון, כלשון החוק; והדברים מקבלים חשיבות אך משנה תוקף כאשר מדובר בקטינים הנאשמים בעבירות ביטחון, נוכח תנאי מעצרם ומאסרם והחשש כי יתעצבו אופיו, תפיסתו ודמותו בהתבסס על הנורמות הרווחות באגף העצורים והאסירים הביטחוניים", נימק.