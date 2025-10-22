פרסום i24NEWS: סנגורי רה"מ מבקשים לדון בעניין מנדלבליט

לאחר הפרסום ב-i24NEWS: סנגוריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו פנו היום (רביעי) לבית המשפט בבקשה לקיים דיון דחוף בעניין היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט.

הפנייה נעשית בבקשה לדון האם ניתן אישור לחקור את מקורביו של ארנון מילצ'ן על החשד כי ניתנו מתנות לזוג נתניהו, והאם ההתבטאות של היועמ"ש לשעבר מנדלבליט משנת 2016, שפורסמה אמש במהדורה המרכזית, לפיה אמר כי "על סיגרים ושמפניות מלפני עשור אני לא פותח בבדיקה נגד ראש הממשלה", מופיעה בפרוטוקולים.

כאמור, לאחר התבטאות זו, אישר מנדלבליט לגבות גרסה מהדס קליין ויונתן חסון, המקורבים לארנון מילצ'ן, רק על החשד העוסק בכך שג'יימס פאקר נתן ליאיר נתניהו היתר להשתמש בדירת פאר במלון. בפועל, חוקרי המשטרה חקרו את המקורבים על מתנות שהוענקו, ולא רק על המלון.