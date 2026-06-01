במכתב ששלח היום (שני) המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, גיל לימון, למנכ"ל משרד הפנים נכתב כי בניגוד לטענת המנכ"ל - שלילת הנחה בארנונה מסרבני גיוס סומנה על ידי בית המשפט העליון ועל ידי גורמי המקצוע כ"צעד אפקטיבי למאבק בתופעת ההשתמטות ההמונית".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

עוד נכתב: "הנחה בארנונה אינה זכות קנויה, ולעומת זאת השירות בצה"ל הוא חובה שבדין וצורך ביטחוני חיוני, כאשר ההשתמטות פוגעת באופן קשה בשוויון".

כזכור, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הודיעה אמש על שלילת הטבות מס מעמותות שבהן לומדים משתמטים. רשות המיסים תקבע עד לשבוע הבא מועד לתחילת ההנחייה של הפסקת ההטבה. מוסדות שמבקשים הטבה מחדש, יאלצו להציג כי תלמידיהם הסדירו את מעמדם מול הצבא. מוסדות שזכאים להטבה יקבלו זמן להציג נתונים אלה, אחרת ההטבה תבוטל בתאריך שיקבע בשבוע הבא.

מדובר במכה קשה ביותר על המוסדות והישיבות. גם הכסף שמגיע מתרומות יפגע משמעותית. בנוסף, היועמ"שית מקימה צוות בראשות המשנה ליועמ"שית ונציגי אגף משפט חוקתי כדי למנוע מצב של עקיפת ההחלטה הזו. בצוות ישתתפו נציגי רשות המיסים, משרד המשפטים, רשות התאגידים ומשרד האוצר.